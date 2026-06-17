Konec nespravedlivého rozdělení. Apple u iPhonu 18 chystá krok, který zničí největší výhodu drahých Pro modelů

Když se mluví o nových iPhonech, většina pozornosti směřuje na fotoaparáty, design nebo nové funkce iOS. Jedna z nejzásadnějších změn příští generace se však může skrývat hluboko uvnitř telefonu. Podle nejnovějších informací totiž Apple plánuje vybavit všechny modely řady iPhone 18 rovnou 12 GB operační paměti. Pokud se tato informace potvrdí, půjde o vůbec největší jednorázové navýšení RAM u základního iPhonu za poslední roky. Současný iPhone 17 totiž disponuje 8 GB RAM, což znamená, že by Apple u nástupce přidal rovnou polovinu paměti navíc.
Poprvé bez rozdílů mezi modely
Zajímavé je, že Apple údajně nechce navýšit paměť jen u modelů Pro. Spekulace hovoří o tom, že 12 GB RAM dostanou všechny modely řady iPhone 18 včetně základního iPhonu, verzí Pro i očekávaného skládacího iPhonu. To by znamenalo konec současného rozdělení, kdy základní model nabízí méně operační paměti než dražší varianty. Například současná generace používá 8 GB RAM u běžného iPhonu 17, zatímco modely Pro a Air disponují 12 GB. Pro běžného uživatele přitom nejde jen o číslo v technických specifikacích. Vyšší kapacita operační paměti umožňuje telefonu držet více aplikací aktivních na pozadí, rychleji mezi nimi přepínat a lépe zvládat náročné úlohy. Podle analytiků stojí za plánovaným navýšením především umělá inteligence. Apple letos výrazně rozšířil Apple Intelligence a už nyní je patrné, že další generace AI funkcí bude vyžadovat stále více systémových prostředků.
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Právě operační paměť je jedním z nejdůležitějších faktorů pro provoz moderních AI modelů přímo v zařízení. Čím více výpočtů Apple přesouvá z cloudu do iPhonu, tím větší nároky na RAM vznikají. Řada současných AI funkcí už dnes funguje pouze na novějších zařízeních a Apple zjevně nechce, aby základní modely příštích let začaly zaostávat. Někteří analytici dokonce tvrdí, že právě umělá inteligence je hlavním důvodem, proč Apple v posledních dvou letech navyšuje kapacitu paměti rychleji než kdykoliv předtím.
Pomoci má i nový čip A20
S navýšením RAM souvisí také další očekávaná novinka. Řada iPhone 18 by měla využívat nový čip A20 vyráběný 2nm technologií společnosti TSMC. Ta by měla přinést vyšší výkon i lepší energetickou efektivitu než současné 3nm procesory.
Kombinace výkonnějšího čipu a větší operační paměti by mohla vytvořit ideální základ pro další generaci Apple Intelligence. Apple se totiž stále více snaží odlišit právě schopnostmi umělé inteligence běžící přímo na zařízení bez nutnosti odesílat data na vzdálené servery.
Na první pohled nemusí 12 GB RAM působit tak atraktivně jako nový teleobjektiv nebo tenčí rámečky displeje. Ve skutečnosti však může jít o jednu z nejvýznamnějších změn celé generace. Právě dostatek operační paměti totiž rozhoduje o tom, jak dlouho bude zařízení schopné držet krok s novými funkcemi. A pokud Apple skutečně plánuje v následujících letech výrazně rozšiřovat Apple Intelligence, může být 12 GB RAM jedním z klíčových důvodů, proč budou iPhony 18 připravené na budoucnost lépe než jakákoliv předchozí generace.