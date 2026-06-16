Změna, kterou málokdo čekal. Apple od léta mění fungování e-mailů na iPhone a zasáhne miliony lidí

Většina novinek, které Apple představuje, je na první pohled vidět. Občas ale udělá změnu, kterou běžný uživatel téměř nezaznamená, přesto se týká milionů lidí po celém světě. Přesně takovou novinku nyní kalifornský gigant připravuje pro svůj e-mailový ekosystém. Společnost totiž oznámila, že sjednotí domény používané funkcemi Skrýt můj e-mail (Hide My Email) a Přihlásit se přes Apple (Sign in with Apple). Obě služby budou nově využívat jedinou adresní doménu private.icloud.com.
Konec dvou různých systémů
Dnes funguje situace poměrně jednoduše. Pokud využíváte funkci Přihlásit se přes Apple, systém vám vytváří anonymní e-mailové adresy využívající doménu privaterelay.appleid.com. Naopak funkce Skrýt můj e-mail, která je součástí předplatného iCloud+, používá jiné adresy navázané na infrastrukturu iCloudu. Od letošního léta se to ale změní. Apple začne pro obě služby používat jednotnou doménu private.icloud.com. Cílem je zjednodušení celého systému a sjednocení fungování anonymních e-mailových adres napříč službami Applu. Pro běžného uživatele to znamená jediné. Nově generované adresy budou vypadat jinak než dnes, ale jejich fungování zůstane stejné.
Dobrou zprávou je, že Apple nebude nikoho nutit k přechodu ani změně nastavení. Všechny dosavadní anonymní adresy budou fungovat i nadále a e-maily budou bez přerušení přesměrovávány stejně jako doposud. Pokud tedy používáte Skrýt můj e-mail pro registrace do služeb, internetových obchodů nebo newsletterů, nemusíte se obávat ztráty přístupu k účtům. Stejně tak budou nadále fungovat adresy vytvořené pomocí Přihlásit se přes Apple. Ve skutečnosti si většina uživatelů pravděpodobně žádné změny ani nevšimne.
Zatímco běžní uživatelé mohou zůstat v klidu, vývojáře aplikací a provozovatele webových služeb čeká menší úprava systémů. Apple totiž upozorňuje, že aplikace využívající Přihlásit se přes Apple budou muset novou doménu podporovat ve svých validačních pravidlech, filtrech a databázích. Podobně budou muset reagovat také některé e-mailové služby a bezpečnostní systémy, které pracují s filtrováním adres podle domén. Pokud by novou doménu neznaly, mohly by mít problém správně doručovat zprávy uživatelům využívajícím anonymní adresy Applu.
Apple dál posiluje ochranu soukromí
Celá změna zároveň ukazuje, jak důležitou součástí ekosystému Applu se staly nástroje zaměřené na ochranu soukromí. Skrýt můj e-mail patří mezi nejoblíbenější funkce iCloud+ a umožňuje vytvářet neomezený počet jednorázových adres, které přeposílají poštu na skutečný účet uživatele. Stejnou filozofii sleduje i Přihlásit se přes Apple, které uživatelům umožňuje registraci do aplikací a služeb bez nutnosti sdělovat jejich skutečnou e-mailovou adresu. Sjednocení obou systémů proto působí jako logický krok, který sice nebude na titulních stránkách keynote, ale z dlouhodobého pohledu může Applu usnadnit správu jedné z jeho nejdůležitějších součástí zaměřených na soukromí.