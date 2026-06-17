Tohle vám vyrazí dech. Apple chystá revoluční iPhone, který bude vypadat jako jeden kus skla

Rok 2027 bude pro Apple mimořádně důležitý. Připadá na něj totiž dvacet let od představení prvního iPhonu, který změnil svět mobilních telefonů. A jak se zdá z čím dál tím víc úniků informací, Apple chce toto výročí oslavit opravdu velkolepě. Podle nových úniků totiž skutečně připravuje speciální výroční model, který má přinést největší designovou změnu od příchodu iPhonu X v roce 2017.
Zatímco dosud se spekulovalo hlavně o samotném designu zařízení, nyní se objevily i první konkrétnější informace o velikostech. Apple údajně nabídne výroční iPhone ve dvou variantách podobně jako dnes modely Pro a Pro Max. Pokud se současné plány nezmění, měly by velikostí odpovídat dnešním iPhonům 17 Pro a 17 Pro Max, tedy přibližně 6,3 a 6,9″, což je poměrně zajímavé. Doposud se totiž počítalo s tím, že Apple ukáže výroční iPhone de facto vedle Pro řady, což se ale nejspíš nestane. Přitom by mi osobně jeho ukotvení takto „bokem“ dávalo docela smysl, protože by jen podtrhlo jeho výjimečnost. Totéž ostatně Apple udělal už v roce 2017 u iPhone X, čímž položil základy právě pro Pro řadu.
Telefon, který má vypadat jako kus skla
Co se týče vzhledu, podle dostupných informací Apple pracuje na zařízení s téměř bezrámečkovým displejem a sklem zakřiveným kolem všech stran telefonu. Výsledkem má být design, který bude působit dojmem jednolité skleněné plochy bez výrazných přerušení. Právě podobná vize provází Apple už řadu let. Firma údajně dlouhodobě usiluje o vytvoření iPhonu bez výřezů, průstřelů a viditelných rámečků. Výroční model by měl být zatím nejblíže tomu, jak si Apple představuje skutečně celoobrazovkový telefon. Otázkou však zůstává, zda se Applu podaří definitivně schovat přední kameru a senzory pod displej. Některé zdroje totiž tvrdí, že ano, jiné naopak naznačují, že se firma bude muset spokojit s menším Dynamic Islandem nebo nenápadným průstřelem pro kameru.
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Velmi zajímavá je také informace o načasování. Výroční iPhone totiž nemá dorazit sám. Apple jej údajně uvede společně s druhou generací skládacího iPhonu Ultra, která má navázat na první model očekávaný už příští rok. Oba telefony mají využívat nový čip A21 vyráběný 2nm technologií. Jak moc se druhá generace iPhone Ultra posune i v dalších věcech než „jen“ ve výkonu nicméně zatím úplně nevíme.
Už nyní je však jasné, že pokud se tyto plány Apple naplní, mohl by být rok 2027 jedním z nejvýznamnějších v historii iPhonu. Apple by totiž během období jednoho roku představil hned dvě zcela nové hardwarové platformy – výroční model s radikálně přepracovaným designem a skládací telefon, který se má ukázat už letos na podzim (tedy rok před premiérou výročního iPhone).
Fanoušci mají jasno. Chtějí něco výjimečného
Reakce na internetu ukazují, že očekávání jsou obrovská. Mnoho fanoušků přirovnává chystaný model k iPhonu X, který při desátém výročí odstartoval novou éru Face ID a prakticky definoval podobu iPhonů na další dekádu. Jiní doufají, že Apple konečně odstraní Dynamic Island a nabídne skutečně ničím nerušený displej.
Na druhé straně se objevují i skeptické hlasy upozorňující na možné kompromisy spojené se zakřiveným sklem nebo obavy z vyšší křehkosti zařízení. Právě podobné diskuze ale ukazují, jak velkou pozornost výroční iPhone už nyní budí, přestože do jeho představení zbývá více než rok. Proto i osobně doufán, že se bude jednat o opravdovou bombu, jakou Apple naposledy ukázal v roce 2017 coby iPhone X. Jablečné telefony si totiž oživení zaslouží jako sůl a přestože je Apple v posledních letech vylepšoval poměrně zajímavě, pomyslný „wow efekt“ se už dlouho nedostavil.