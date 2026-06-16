LEGO chystá další LOTR pecku. Po Minas Tirith má dorazit ikonický Olifant

Zdá se, že LEGO rozhodně nehodlá opustit úspěšnou vlnu setů inspirovaných Pánem prstenů. Po Roklince, Barad-dûr, Kraji a letošní Minas Tirith se totiž začínají objevovat informace o dalším velkém přírůstku do sbírky. Tentokrát by však nemělo jít o žádnou slavnou lokaci, ale o jednoho z nejikoničtějších tvorů celé trilogie. Podle prvních zákulisních informací totiž LEGO připravuje set zaměřený na Olifanta, známého také jako Mûmak. Pokud jsou současné informace správné, set ponese číslo 11395 a měl by dorazit už 1. ledna 2027. Zatím jde sice samozřejmě pouze o neoficiální informace, nicméně pocházejí ze zdrojů, které mají v LEGO komunitě poměrně dobrou pověst a vzhledem k tomu, že do LOTR světa LEGO v poslední době docela intenzivně proniká, dával by olifant smysl.
Podle dosavadních úniků by měl model obsahovat přesně 2017 dílků. To je mimochodem stejný počet jako u setu Kraj, který LEGO vydalo v roce 2025. Už z toho je zřejmé, že nepůjde o žádný menší doplněk do sbírky, ale o plnohodnotný sběratelský model určený především dospělým fanouškům. Spekuluje se také o tom, že nepůjde jen o samotného Olifanta, ale o dioráma inspirované bitvou na Pelennorských polích z Návratu krále. Právě zde sehráli obří váleční tvorové Haradrimů jednu z nejvýraznějších rolí celé filmové trilogie.
Poměrně zajímavé je pak to, že se na Redditu objevují zajímavé teorie o tom, že by set mohl navazovat na nenápadný detail ukrytý v letošním modelu Minas Tirith. Někteří fanoušci totiž věří, že motiv jezdců Rohanu zobrazený na palantíru byl ve skutečnosti malou nápovědou k budoucímu setu. Komunita zároveň diskutuje o tom, zda půjde o plnohodnotného Olifanta v měřítku kompatibilním s minifigurkami, nebo spíše o výstavní model doplněný menší scénou z bitvy. Zatím totiž není jasné ani to, kolik minifigurek bude součástí balení. Právě tato otázka vyvolává mezi fanoušky nejvíce spekulací.
LEGO má ve Středozemi ještě spoustu prostoru
Pokud se informace potvrdí, půjde o první velký LEGO model zaměřený primárně na tvora ze světa Pána prstenů. Dosavadní moderní řada se soustředila hlavně na slavné lokace a stavby. Olifant by tak mohl otevřít dveře dalším podobným projektům, o kterých fanoušci sní už roky. Často se zmiňuje například Balrog, Enti, Shelob nebo další legendární bytosti Tolkienova světa.
Do případného odhalení je ale stále daleko a LEGO zatím existenci setu nijak nepotvrdilo. Přesto už teď patří mezi nejdiskutovanější úniky posledních dnů. A vzhledem k tomu, jak úspěšné byly dosavadní návraty Pána prstenů do nabídky LEGO, by nebylo překvapením, kdyby právě Olifant patřil mezi nejžádanější stavebnice roku 2027. Já se na něj těším moc, protože předešlé LOTR sety nasadily laťku opravdu vysoko.