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Po Siri přichází další tvrdá rána. Evropa zaútočila na oblíbenou službu iPhonů a Apple může zaplatit miliardy

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Zdá se, že vztahy mezi Applem a evropskými regulátory zůstávají i nadále velmi napjaté. Jen několik dní poté, co se naplno rozběhla debata kolem nedostupnosti Siri AI v Evropské unii, přichází další komplikace. Italský antimonopolní úřad totiž oznámil zahájení vyšetřování společnosti Apple kvůli možnému porušování pravidel Digital Markets Actu, známého pod zkratkou DMA.  Jde o vůbec první případ, kdy italský regulátor využívá své pravomoci vyplývající z DMA k vyšetřování velké technologické společnosti. A tentokrát se pozornost nesoustředí na App Store ani na alternativní obchody s aplikacemi, ale na službu iCloud.

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Podle italského úřadu existují indicie, že konkurenční cloudové služby nemají v systému iOS a iPadOS stejné možnosti jako iCloud. Regulátoři konkrétně upozorňují na funkce související s kompletním zálohováním zařízení. Podle jejich názoru Apple umožňuje iCloudu využívat některé systémové funkce, ke kterým se konkurenční služby nedostanou.

Právě zde může být podle úřadu problém. DMA totiž vyžaduje, aby takzvaní „gatekeepeři“, mezi které Apple patří, poskytovali konkurenčním službám stejné podmínky a přístup k systémovým funkcím jako svým vlastním řešením. Pokud by se ukázalo, že iCloud má oproti konkurenci výhodu, mohlo by jít o porušení evropských pravidel.

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Nejde jen o iCloud

Celá kauza je zajímavá i z širšího pohledu. Evropská unie se už několik let snaží omezit dominanci velkých technologických firem a přimět je k větší otevřenosti. Apple musel v posledních letech v Evropě povolit alternativní obchody s aplikacemi, jiné platební systémy nebo větší interoperabilitu některých funkcí iPhonu.  Cloudové služby jsou přitom další oblastí, kde se regulátoři snaží zajistit rovné podmínky. Argumentují tím, že uživatel by měl mít možnost používat služby třetích stran bez toho, aby byl znevýhodněn oproti používání řešení přímo od Applu.

Důležité je, že italský úřad nebude tím, kdo případ definitivně uzavře. Jeho úkolem je provést předběžné šetření a výsledky následně předat Evropské komisi, která je jediným oficiálním vykonavatelem pravidel DMA v celé Evropské unii. Pokud by Evropská komise dospěla k závěru, že Apple skutečně pravidla porušuje, mohou následovat velmi citelné sankce. DMA umožňuje ukládat pokuty až do výše 10 % celosvětových ročních příjmů společnosti. V případě Applu by se tak bavíme o částkách v řádu desítek miliard dolarů.

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Další kapitola dlouhého sporu

Pro Apple jde o další z řady regulatorních střetů v Evropě. V posledních letech firma řešila pravidla App Storu, USB-C, alternativní platební systémy, interoperabilitu i dostupnost některých nových funkcí. Nyní se do centra pozornosti dostává iCloud, který patří mezi nejdůležitější služby celého ekosystému Applu.

Jak celé vyšetřování dopadne, zatím není jasné. Už nyní je ale zřejmé, že evropské úřady budou v následujících měsících velmi pečlivě sledovat, zda Apple skutečně poskytuje konkurenčním cloudovým službám stejné možnosti, jaké má jeho vlastní iCloud. A právě na tom může záviset další vývoj vztahů mezi Applem a Evropskou unií.

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Diskuze
Siri

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