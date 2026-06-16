Elon Musk roky říkal striktní NE. Apple v iOS 27 potají našel způsob, jak prolomit největší blokádu Tesly

Pokud existuje automobilka, se kterou si CarPlay dlouhodobě nerozumí, je to bezpochyby Tesla. Zatímco prakticky všichni velcí výrobci automobilů systém od Applu podporují, Elon Musk a jeho společnost se už roky drží vlastního řešení. Majitelé Tesel tak musejí spoléhat na vestavěný software vozu nebo na různá neoficiální řešení třetích stran. Právě proto vyvolala mezi fanoušky Applu a Tesly velkou pozornost jedna nenápadná změna v iOS 27. Na první pohled jde o drobnost, při bližším pohledu však může naznačovat něco mnohem zajímavějšího.
CarPlay nově podporuje video přes AirPlay
Apple letos oznámil, že CarPlay nově získává podporu pro přenos videa prostřednictvím technologie AirPlay. Jinými slovy, výrobci automobilů mohou umožnit bezdrátové odesílání videa z iPhonu přímo na obrazovku infotainmentu vozidla. Funkce samozřejmě funguje pouze ve chvíli, kdy automobil stojí, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu, ale i tak je rozhodně vítaná a osobně si dokážu její využití představit třeba ve chvíli, kdy čekám na manželku před nákupním centrem.
Na první pohled jde o logické rozšíření možností CarPlay. Uživatelé by mohli sledovat videa, streamovací služby nebo jiný multimediální obsah během nabíjení elektromobilu či čekání na parkovišti. Jenže právě zde se objevuje zajímavá souvislost s Teslou. Tesla totiž už dnes podporuje přehrávání videa na svých displejích a dlouhodobě nabízí aplikace jako YouTube, Netflix, Disney+ nebo webový prohlížeč. Současně se už delší dobu spekuluje o tom, že společnost pracuje na širší podpoře technologií Applu včetně AirPlay. Pokud by tedy Tesla skutečně implementovala podporu AirPlay videa, získala by technický základ, na kterém by bylo možné postavit i některé další funkce propojení s iPhonem. A právě proto někteří pozorovatelé začali spekulovat, že letošní novinka v CarPlay nemusí být jen obyčejným rozšířením multimediálních možností.
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Neznamená to, že CarPlay do Tesly míří
Je však potřeba držet se při zemi. Apple ani Tesla nic podobného nepotvrdily (byť se dlouhodobě o CarPlay ve vozech Tesla spekuluje) a v tuto chvíli neexistují žádné oficiální důkazy, že by automobilka skutečně pracovala na plné podpoře CarPlay. Naopak historie naznačuje spíše opak. Tesla si dlouhodobě zakládá na tom, že celý software vozu ovládá sama a nechce přenechávat část uživatelského prostředí externím platformám. Právě díky tomu dokáže rychleji přidávat nové funkce a integrovat systémy vozu mnohem hlouběji než většina konkurence. To je zároveň hlavní důvod, proč se Tesla CarPlay tak dlouho vyhýbá.
Něco se ale může měnit
Přesto letošní změna ukazuje zajímavý posun. Apple se evidentně snaží udělat CarPlay flexibilnější a otevřenější pro různé typy implementací. Místo striktního rozhraní začíná nabízet jednotlivé technologie, které mohou výrobci automobilů využívat samostatně. A právě to může být cesta, která by jednou mohla vyhovovat i Tesle. Nemusela by totiž převzít celý CarPlay, ale pouze vybrané části ekosystému Applu, které dávají smysl jejímu vlastnímu softwaru. Jestli se někdy skutečně dočkáme plnohodnotného CarPlay v Tesle, zatím nikdo neví. Po letošní WWDC je ale minimálně o něco snazší si představit scénář, ve kterém Apple a Tesla přestanou stát každý na opačné straně barikády a najdou způsob, jak své systémy alespoň částečně propojit.