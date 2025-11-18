Bloomberg potvrzuje: Apple CarPlay míří do vozů Tesla, spuštění je v plánu již brzy

Jestli je ve světě automobilů nějaká věc, která se roky zdála nemožná, pak je to CarPlay v Tesle. Elon Musk totiž dlouhodobě působil dojmem, že požadavky zákazníků slyší jen tehdy, když je zrovna v dobré náladě, a CarPlay mezi jeho priority nikdy nepatřilo. Jenže podle nejnovějšího Power On od Marka Gurmana se blýská na lepší časy. Bloomberg totiž znovu potvrzuje, že Tesla plánuje přidat podporu CarPlay „v následujících měsících“. Pokud se to skutečně stane, půjde o největší posun pro klasické CarPlay za poslední roky a zároveň o největší Muskovu otočku, jakou jsme na poli infotainmentu viděli.
Podle Gurmana Tesla nepočítá s novým CarPlay Ultra, ale sáhne po běžné bezdrátové verzi CarPlay, která se má zobrazovat jako okno uvnitř stávajícího Tesla OS. Jinými slovy, nedorazí žádná plná integrace, ale i tak se bude jednat o obrovský krok vpřed, zvlášť když si uvědomíme, že doposud Tesla nabídla jen Apple Music a Apple Podcasts, a to ještě přes vlastní rozhraní Samozřejmě ale platí staré pravidlo, že u Tesly je vše jisté až, když je daná věc v produkci. Ale tentokrát to vypadá, že se ledy konečně hnuly a že naděje všech majitelů iPhonů sedajících do Tesly možná opravdu nezemřela marně.
No spíš by mě zajímalo, v čem to bude jiné od té plné integrace.
Asi nenajdu důvod proč ho v Tesle používat