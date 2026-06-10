Všimli jste si toho? Apple poprvé sjednotil iPhony, Macy i CarPlay

Apple na WWDC 2026 představil nové operační systémy v čele s iOS 27, iPadOS 27 a macOS 27 Golden Gate. Zatímco většina fanoušků řeší především novou Siri, Apple Intelligence nebo systémová vylepšení, pozornosti neunikla ani jedna zajímavá změna, která se týká úplně všech platforem. A překvapivě jde o něco, co máme každý den přímo před očima.
Apple totiž vůbec poprvé v historii sjednotil výchozí tapety napříč svými operačními systémy. Zatímco v minulých letech měl iPhone vlastní styl tapet, Mac dostával zcela odlišné pozadí a další systémy si šly svou cestou, letos je vše jinak. iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate a dokonce i CarPlay používají stejný základní motiv, který Apple interně označuje jako Celosia.
Na první pohled jde o abstraktní obrazec složený z překrývajících se křivek a jemných stínů. Při bližším pohledu si ale lze všimnout zajímavého detailu. Celý motiv totiž vytváří stylizované číslo 27, tedy označení nové generace operačních systémů. Apple tak vůbec poprvé propojil design tapet přímo s číslováním systémů napříč celým ekosystémem.
Změna možná působí nenápadně, ve skutečnosti ale dobře ukazuje nový směr, kterým se Apple vydává. Firma se v posledních letech stále více snaží propojit své produkty do jednoho soudržného celku. Ať už používáte iPhone, iPad, Mac nebo CarPlay v autě, prostředí jednotlivých zařízení si mají být vizuálně i funkčně bližší než kdykoliv předtím.
Právě proto letos Apple sjednotil nejen tapety, ale i řadu dalších grafických prvků. Pokračuje také ve vylepšování designového jazyka Liquid Glass, který debutoval loni a letos se dočkal výrazného doladění. Cílem je vytvořit dojem, že všechna zařízení patří do jedné rodiny bez ohledu na to, zda sedíte u Macu, držíte v ruce iPhone nebo používáte CarPlay v automobilu.
Zajímavé je i to, že CarPlay dostal rekordní počet variant nových tapet. V první vývojářské betě se jich objevilo hned čtrnáct, a to v několika barevných provedeních pro světlý i tmavý režim. Právě CarPlay přitom dlouhodobě patřil mezi platformy, kterým Apple z hlediska personalizace nevěnoval příliš pozornosti.
Možná nejde o novinku, která by měnila způsob používání iPhonu nebo Macu. Přesto je zajímavé sledovat, jak Apple přemýšlí nad detaily. Tapety byly dlouhé roky jedním z prvků, který jednotlivé systémy od sebe odlišoval. Letos je tomu poprvé přesně naopak. A dost možná je to další náznak toho, že hranice mezi jednotlivými platformami Applu budou v budoucnu ještě méně viditelné než dnes.