Tesla testuje plně autonomní řízení v Praze! Podívejte se na 20minutový záznam jízdy Cybertrucku ulicemi

Jiří Filip
Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že má Tesla v plánu zřejmě již na začátku příštího roku spustit v Evropě plnou podporu svého samořidídícího FSD systému ve vozech, čímž by mohla způsobit malou automobilovou revoluci na zdejších silnicích. Spuštění tohoto systému by totiž ve výsledku znamenalo, že by její vozy dokázaly řídit prakticky samy s tím, že zásah řidiče by byl třeba jen v krizových situacích, kdy by bylo třeba například strhnout volant na stranu a tak podobně. A zatímco certifikace Tesly dle všeho u regulátorů běží, stejně tak dle všeho běží i testování FSD na zdejších silnicích. Nyní se totiž na YouTube objevilo video zachycující Cybertruck s aktivním autonomním řízením, který se proplétá ulicemi Prahy. Pokud vás tedy zajímá, jak si tento vůz poradí s ulicemi našeho hlavního města, můžete se na to podívat níže.

cybertruck interier cybertruck interier
cybertruck seats cybertruck seats
display cybertruck display cybertruck
cybertruck interior cybertruck interior
cybertruck tesla cybertruck tesla
tesla cybertruck front trunk controll tesla cybertruck front trunk controll
cybertruck showroom cybertruck showroom
cybertruck cybertruck
back of cybertruck back of cybertruck
cybertruck detail photo cybertruck detail photo
front cybertruck front cybertruck
bumper cybertruck bumper cybertruck
disc cybertruck disc cybertruck
cybertruck design cybertruck design
cybertruck construction cybertruck construction
cybertruck miror cybertruck miror
cybertruck back wheel cybertruck back wheel
detail trunk cybertruck detail trunk cybertruck
cybertruck back cybertruck back
front cybertruck wheel front cybertruck wheel
cybertruck wheel cybertruck wheel
