Tesla testuje plně autonomní řízení v Praze! Podívejte se na 20minutový záznam jízdy Cybertrucku ulicemi

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že má Tesla v plánu zřejmě již na začátku příštího roku spustit v Evropě plnou podporu svého samořidídícího FSD systému ve vozech, čímž by mohla způsobit malou automobilovou revoluci na zdejších silnicích. Spuštění tohoto systému by totiž ve výsledku znamenalo, že by její vozy dokázaly řídit prakticky samy s tím, že zásah řidiče by byl třeba jen v krizových situacích, kdy by bylo třeba například strhnout volant na stranu a tak podobně. A zatímco certifikace Tesly dle všeho u regulátorů běží, stejně tak dle všeho běží i testování FSD na zdejších silnicích. Nyní se totiž na YouTube objevilo video zachycující Cybertruck s aktivním autonomním řízením, který se proplétá ulicemi Prahy. Pokud vás tedy zajímá, jak si tento vůz poradí s ulicemi našeho hlavního města, můžete se na to podívat níže.
To netestuje Tesla!
Jo, to testuje tvoje máma
Z videa je patrne, ze toto rizeni bude predevsim zdrzovat provoz. Chybi tam lidka intuice.