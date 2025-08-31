Konečně jsem vyzkoušel jsem Cybertruck a potřebuju ho!

Pokud budete v New Yorku a zajímá vás Cybertruck, není nic jednoduššího než zajít do showroomu Tesla, kde si jej kromě prohlídky ze všech stran můžete i vyzkoušet, sednout si do něj a otestovat vše dle libosti. Máte také možnost vidět rozebrané ty nejdůležitější části. Můžete se zeptat na všechny všetečné dotazy přímo lidí v showroomu, kteří – musím uznat – o produktech vědí opravdu všechno. Jako bonus si jej můžete buď vyzkoušet řídit, nebo se s ním nechat odvést v rámci testovací jízdy. Já jsem bohužel neměl u sebe mezinárodní řidičák, a tak jsem se musel spokojit pouze se svezením. Pokud si tedy chcete Cybertruck vyzkoušet řídit, nezapomeňte si vzít mezinárodní řidičák.
Fotogalerie
Abych mohl uvést, čím mě Tesla překvapila a čím naopak ne, je nutné říct, že mám ve svém BMW X5 M50i veškeré technologie, které aktuálně BMW nabízí v oblasti autonomního řízení. Je to v podstatě téměř nejvyšší standard, který můžete v EU používat. Vůz dokáže zaparkovat, vyparkovat, vycouvat posledních 50 metrů, sám řídit, přejíždět mezi pruhy, číst značky a zastavit na červenou (ne v ČR a SR), přizpůsobovat rychlost podle značek, dát přednost, projet kruhový objezd a mnoho dalšího. I tak se však nechytá na to, co umí autonomní řízení u Tesly, respektive v tomto případě u Cybertrucku. Vlastně být testovacím jezdcem Tesly je to nejpohodovější povolání na světě. Jakmile jsem nastoupil, řidič zadal adresu, kam se chceme dostat, potvrdil ji a tím jeho práce skončila. Vůz dokáže jet naprosto autonomně, bez nutnosti jakéhokoli zásahu řidiče, i uprostřed New Yorku, kde je dopravní situace občas opravdu šílená. Samozřejmě zastavuje na přednostech, na semaforech, pouští lidi na přechodě a dokáže si poradit i s tím, když doslova pod kola vjede cyklista, což se v NYC stává poměrně často.
Vše funguje tak, že nastoupíte do auta, zadáte adresu, kam chcete jet, a tím pro vás jako řidiče veškerá práce končí. Je jedno, zda je cíl vzdálen 200 metrů nebo 200 kilometrů a zda pojedete po dálnici nebo jedním z nejhustších provozů na světě uprostřed města s deseti miliony obyvatel. Vůz se o vše postará a dokonce si můžete nastavit, o kolik procent nad zákonný limit mu dovolíte jet rychleji. Jakmile dorazíte na adresu, auto automaticky zaparkuje na volném místě. Zcela autonomní řízení funguje ve všech státech USA a jediné omezení, které má, je kamera hlídající, aby řidič alespoň přibližně sledoval cestu před sebou. Nemůžete si tedy například číst knihu nebo sednout na místo spolujezdce. Jinak ale nemusíte sahat na volant ani pedály během celé jízdy, což je něco, co ani ty nejlepší vozy v Evropě neumí kvůli legislativě.
Co se samotného auta týká, musím říct, že i když měřím 202 cm, pohodlně jsem se vešel jak na přední, tak na zadní sedadla – a to bez sebemenšího problému. V pozici za volantem jsem si našel pohodlné místo, a přesto za mnou dokázal sedět dospělý člověk bez problému. Dokonce jsem si mohl sednout sám za sebe. Uvnitř je opravdu obrovské množství místa, i když ne vše je využito tak, jak bych si představoval. Například čelní sklo začíná tak daleko od volantu, že na něj v podstatě nemáte šanci dosáhnout, a vzhledem k tomu, že Tesla nenabízí head-up displej, je celý tento prostor naprosto nevyužitý. Stejně tak obrovský středový tunel působí na první pohled perfektně, ovšem jeho praktičnost je celkem otazná, protože odkládací kastlík je stejně velký jako například ve zmíněné X5. Pokud milujete minimalismus a vzdušné prostory, budete se v Cybertrucku cítit jako doma. Na druhou stranu mi zde chybí větší využití onoho prostoru, například pro ukládání více věcí než v běžném voze, který tolik vnitřního prostoru nemá. O to víc vzdušně však vůz působí a během jízdy se cítíte odstíněni od okolí ještě víc než v běžných prémiových vozech.
Pokud jde o velikost, je potřeba si uvědomit, že Tesla Cybertruck je auto z USA, které aktuálně jezdí primárně tam. Pokud vám tedy přijde extrémně velké, pak pamatujte, že ona X5 je v USA auto, které svou velikostí ani není považováno za SUV. Cybertruck stojící vedle obrovských RAMů nebo Suburbanů nepůsobí nijak extrémně. Pokud je na něm něco opravdu velkého, pak je to délka – ta však není o moc větší než například u nového BMW řady 7. Osobně se mi design líbí, i když si umím představit, že je to auto, které budete mít 2–3 roky, jeho vzhled se vám okouká a sáhnete po něčem jiném. Neumím si upřímně moc představit, jak udělat druhou generaci a dát stávajícím majitelům důvod koupit nový Cybertruck. To však naštěstí musí řešit někdo jiný než já. Co se mi líbí, je korba, na kterou dáte opravdu cokoli – a je jedno, kolik má vaše rodina členů a kolik mají věcí, když jedete například na lyže.
Fotogalerie #2
Korba je gigantická a kdyby nestačila, má Cybertruck ještě přední kufr, který je hodně podobný kufrům klasických menších vozů. Pokud tedy například vaše žena pojede na nákup a nechce řešit korbu, která je přece jen dost vysoko, může si otevřít přední kufr, kam se jí týdenní nákup pro čtyřčlennou rodinu pohodlně vejde. Co mi trochu vadí, je fakt, že zatímco víko kufru se otevře automaticky, zavřít jej musíte ručně – nelze jej zavřít elektronicky. Zajímavé však je, že má soft-close. Pro drobnou ženu je pak víko celkem těžké a neumím si příliš představit, že by jej několikrát denně zavírala, když na korbu dá například kočárek. Co se mi ale hodně líbí, je roletka, která kryje celou korbu. Díky tomu máte z pick-upu klasické SUV s kufrem, do kterého můžete dát cokoli – stejně jako do klasického zavazadlového prostoru u auta. Roletka je rychlá, plně automaticky ovládatelná a můžete ji zastavit v jakékoli poloze, což se hodí při kotvení nestandardních nákladů.
Pokud bych se měl podívat na jízdní vlastnosti, mohu mluvit jen z pohledu spolujezdce, navíc při autonomní jízdě. Ovšem co mě dost překvapilo, je tvrdost Cybertrucku. Je to zcela jiný druh tvrdosti, než který znám například ze své M4 nebo od kamarádů s Lamborghini a podobnými hračkami. Tím, že je vůz extrémně těžký a má velký rozvor náprav, působí tuhost a tvrdost podvozku spíš, jako byste jeli v tanku. Na rozdíl od M4, která je extrémně tvrdá a poskakuje na každé nerovnosti, Cybertruck nerovnosti přejíždí a překonává. To je celkem zajímavý pocit, se kterým jsem se zatím nesetkal. Pořád si myslím, že vzduchový podvozek v X5 je mnohem pohodlnější než to, co nabízí Tesla, ale rozhodně je to něco, co by si měl vyzkoušet každý, kdo má rád auta, protože to není běžná zkušenost. Překvapilo mě, že Cybertruck sice umí snížit a zvýšit světlou výšku vozu tak, aby se i dámě v lodičkách pohodlně nastupovalo, ale nedokáže regulovat tuhost. U auta této kategorie a ceny mě to celkem nemile překvapilo, ale chápu, že by to bylo náročné vzhledem k váze vozu pro tlumiče, i tak mě to nemile překvapilo. Jinak je vůz velmi dobře odhlučněn, na úrovni prémiových vozů s dvojitými skly, sedadla jsou pohodlná a výhled z vozu je perfektní.
Fotogalerie #3
Mně osobně se Tesla Cybertruck – alespoň za tu hodinu, co jsem si s ní měl možnost hrát a svézt se – opravdu líbil. Navíc je potřeba si uvědomit, že v USA je Cybertruck na to, co všechno umí, celkem levné auto. Aktuálně se prodává okolo 115 000 $, za které získáte nejvyšší verzi včetně rozšířené záruky, servisu a autonomního řízení. Pokud tedy vše vyjde, jak má, a budeme mít možnost nějaký rok žít v USA, pak v Evropě prodám jedno ze svých současných aut, zřejmě X5, a do USA si pořídím právě Cybertruck. Nyní budeme dva měsíce v Miami a chtěl bych si tam Cybertruck půjčit a pořádně vyzkoušet. Pokud se to povede, rozhodně se podíváme na nějakou detailnější recenzi.