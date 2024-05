Proč Apple roky nenavýšil základní RAM paměť Maců? Stopy vedou k Timu Cookovi

Jestli to Apple u Maců za něco v posledních letech poměrně tvrdě kritizován, pak je to jeho rezignace na jakékoliv navyšování základní RAM paměti. Ta se totiž už od roku 2011 zasekla na 8GB, což je podle mnoha jablíčkářů v dnešní době proklatě málo. Do roku 2011 přitom Apple poměrně pravidelně RAM paměť navyšoval a leckdo se tak ptá, kde je nyní pomyslný zakopaný pes. Jednu z možných odpovědí nyní nabídl vývojář David Schaub skrze grafy zveřejněné na sociální síti Mastodon.

David se v poslední době zaměřil právě na vývoj RAM paměti a to jak v desktopových stanicích od Applu od roku 1984 po současnost, tak v laptopech od roku 1999 po současnost. Z obou grafů jasně vyplývá, že dříve měl Apple tendenci navyšovat základní RAM paměť zhruba každé dva roky. U desktopů se však navyšování RAM zaseklo právě v roce 2011, přičemž u laptopů se tak stalo v roce 2017, kdy Apple přešel u Airů z 4GB na současných 8GB RAM. A co že mají tyto záseky společné? Podle Davida mimo jiné to, že k oběma došlo v době, kdy kormidlo Applu převzal od Jobse Tim Cook. To se totiž stalo právě v roce 2011, od kterého RAM paměti stagnují.

Fotogalerie #2 macbook air M3 modry LsA 1 macbook air M3 modry LsA 2 macbook air M3 modry LsA 3 macbook air M3 modry LsA 4 macbook air M3 modry LsA 5 macbook air M3 modry LsA 6 macbook air M3 modry LsA 7 macbook air M3 modry LsA 8 macbook air M3 modry LsA 9 macbook air M3 modry LsA 10 macbook air M3 modry LsA 11 macbook air M3 modry LsA 12 macbook air M3 modry LsA 13 macbook air M3 modry LsA 14 macbook air M3 modry LsA 15 macbook air M3 modry LsA 16 macbook air M3 modry LsA 17 macbook air M3 modry LsA 18 macbook air M3 modry LsA 19 Vstoupit do galerie

Byla by chyba si myslet, že za nenavyšování RAM může jen Tim Cook. Ostatně, je možné, že na něm toto rozhodnutí vůbec není. Vždyť technologie se za posledních několik let velmi změnily a důležitost RAM paměti u Maců už není taková, jaká byla dřív dík přechodu na čipy Apple Silicon. Na druhou stranu je ale pravdou, že je Cook proslulý snahou minimalizovat výrobní náklady, takže snaha udržet co nejnižší RAM kvůli ušetření by v tomto směru docela dávala smysl. Ať už je však pravda jakákoliv, jedno je jasné – doby, kdy Apple RAM paměť navyšoval co chvíli jsou evidentně nenávratně pryč.