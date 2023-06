WD_BLACK představuje novou, oficiálně licencovanou rozšiřující kartu pro Xbox

Společnost Western Digital ve spolupráci se společností Xbox rozšiřuje své portfolio úložných řešení pro herní konzole Xbox a uvádí na trh novou kartu WD_BLACK C50 Expansion Card for Xbox s kapacitou až 1 TB. Karta hráčům poskytne větší kapacitu, takže mohou mít nainstalováno a připraveno více současných špičkových herních titulů. Karta využívá architekturu Xbox Velocity Architecture, díky níž poskytuje neuvěřitelný výkon, který hráči očekávají od konzolí Xbox řady X|S.

„Konzole Xbox jsou již desítky let velmi oblíbenou herní stálicí v domácnostech po celém světě,“ řekla Susan Park, viceprezidentka pro globální strategická partnerství ve společnosti Western Digital. „S uvedením rozšiřující karty WD_BLACK C50 pro Xbox si hráči mohou i nadále užívat své oblíbené hry s větší flexibilitou, takže se mohou soustředit na splnění další mise nebo poražení posledního bosse na konci herního kola.“

Karta WD_BLACK C50 Expansion Card for Xbox je určena k rozšíření interního úložiště konzole Xbox Series X|S a dává hráčům možnost mít k dispozici mnohem víc oblíbených herních titulů, aniž by je museli přenášet do konzole a z ní. Karta C50 je navržena v estetickém stylu WD_BLACK a přesně se vejde do rozšiřujícího portu úložiště Xbox Series X|S. Hráči ji mohou jednoduše zapojit a hrát, aniž by se museli zabývat šroubky nebo otázkami kompatibility.

Při nákupu rozšiřující karty WD_BLACK C50 pro Xbox mohou hráči využívat širokou nabídku služby Xbox Game Pass Ultimate, která zahrnuje také měsíční zkušební verzi služby Game Pass Ultimate. Rozšiřující karta WD_BLACK C50 pro Xbox se prodává za doporučenou maloobchodní cenu 2 999 Kč (512 GB) a 3 999 Kč (1 TB) a je k dispozici již nyní v online obchodě Western Digital.

Produkty WD_Black lze zakoupit například na Alze