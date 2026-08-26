Xbox oznámil revoluci. Z fyzických disků vám brzy udělá digitální verze vašich her

Microsoft dnes oficiálně potvrdil jednu z nejzajímavějších novinek pro majitele fyzických Xbox her. Jeho nová funkce totiž umožní převést podporované hry zakoupené na disku do digitální licence, takže po jejím aktivování už nebude nutné disk pokaždé vkládat do konzole. Microsoft tím zároveň připravuje půdu pro budoucnost Xbox, ve které mají být herní knihovny mnohem méně závislé na konkrétním typu média.
Disk už nebudete muset pokaždé vkládat
Princip je přitom velmi jednoduchý. Do Xbox One nebo Xbox Series X vložíte podporovaný herní disk a hru spustíte. Konzole následně umožní k vašemu účtu přidat digitální oprávnění k danému titulu. Samotný disk přitom nepřestane fungovat a můžete jej nadále používat stejně jako předtím. Právě to je na celé funkci nejzajímavější. Pokud máte například několik let starou hru na Xbox One nebo Xbox Series X, kterou jste si koupili fyzicky, po převedení na digitální verzi ji budete moci spouštět bez nutnosti hledat disk někde v poličce.
Digitální oprávnění je navíc navázané na konkrétní fyzický disk, nikoliv pouze na účet. Pokud tedy disk půjčíte kamarádovi nebo jej později prodáte, digitální oprávnění se podle Microsoftu přesune společně s diskem na účet dalšího člověka, což je poměrně chytré řešení, protože Microsoft tím nepřevádí fyzickou kopii na trvalou digitální licenci nezávislou na disku. Spíš z disku udělá jakýsi klíč k digitální verzi hry.
Your physical game library is more than a collection of discs. It holds years of memories and stories worth preserving. Starting next week, XBOX Insiders can unlock a digital entitlement for supported physical games. We’ll start with thousands of titles and add more as we can. pic.twitter.com/XATsa8sjBt
— ASHA (@asha_shar) August 26, 2026
Podpora tisíců her
Microsoft zároveň uvádí, že funkce bude při spuštění podporovat tisíce titulů. Ne všechny hry ale budou dostupné automaticky. Účast jednotlivých her totiž závisí také na vydavatelích, takže seznam podporovaných titulů se bude postupně rozšiřovat. Po převedení navíc můžete získat výhody, které jsou spojené s digitální verzí. U podporovaných her to znamená například Xbox Play Anywhere nebo Xbox Cloud Gaming. To je podstatně zajímavější než jen možnost nechat disk v krabičce. Pokud tedy například vlastníte podporovanou hru na disku a zároveň ji lze hrát prostřednictvím Xbox Play Anywhere, může se vám po převodu otevřít možnost hrát ji také na PC či dalších podporovaných zařízeních.
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Microsoft tím myslí na budoucnost Xbox
Celá novinka navíc zapadá do mnohem větší strategie Microsoftu. Společnost v posledních měsících stále více mluví o tom, že knihovna hráče by měla cestovat společně s ním napříč zařízeními a generacemi hardwaru. Už v červenci například spustila předběžnou podporu zpětné kompatibility původních Xbox her na PC a handheldech. Disc-to-digital tak může být důležitý hlavně do budoucna. Pokud Microsoft skutečně směřuje k nové generaci Xbox, u které se počítá s výrazně větší orientací na digitální distribuci, dává smysl, aby hráči nemuseli kvůli přechodu na nový hardware zahodit své fyzické knihovny.
Testování nové funkce začne 31. srpna prostřednictvím programu Xbox Insider. Následně má dorazit na Xbox One a Xbox Series X v širším měřítku během dalších měsíců. A za mě jde o jeden z těch případů, kdy Microsoft udělal něco, co může skutečně potěšit majitele fyzických her. Disky tím nezmizí a jejich vlastnictví neztrácí smysl. Naopak dostanou digitální funkci navíc, která může být do budoucna velmi užitečná. A pokud Microsoft skutečně chce, aby nás naše herní knihovna provázela i dalšími generacemi Xbox, je to podle mě přesně správný směr. Pro mě osobně je pak přidaná hodnota i v tom, že už zkrátka nebudu muset vstávat z gauče, když si budu chtít zahrát jinou hru, než mám zrovna fyzicky v konzoli. Na novinku se tedy rozhodně těším.