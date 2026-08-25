Apple Watch 12 se blíží. Těchto 6 věcí od nich očekáváme

Apple Watch Series 12 se pomalu blíží. Pokud totiž Apple neporuší letitou tradici, jejich představení se dočkáme už příští měsíc společně s novými iPhone a Apple Watch Ultra 4. A přestože půjde o novou generaci, nic přelomového se ani tentokrát tak úplně nechystá, což ale na druhou stranu neznamená, že Series 12 nebudou mít co nabídnout. Apple má tentokrát zapracovat především na tom, co není na první pohled vidět. A právě proto mohou být letošní Apple Watch zajímavější, než by se podle jejich vzhledu mohlo zdát. Pojďme si tedy udělat představu o nových Apple Watch 12 skrze souhrn všeho, co o nich víme díky dřívějším únikům.
Nový čip po dlouhé pauze
Jednou z největších změn bude nový čip, který je má pohánět. Apple Watch Series 11 totiž stejně jako předchozí generace používají S10, přičemž samotný S10 je z hlediska základní architektury velmi podobný čipu S9 z roku 2023. Series 12 však mají po delší době konečně dostat skutečně novou generaci procesoru.
Apple sice zatím neprozradil, zda jej označí jako S11 nebo S12, v každém případě se očekává vyšší výkon a především lepší schopnosti při zpracování funkcí souvisejících s umělou inteligencí. Nový čip navíc může pomoci také s energetickou efektivitou.
Největší pozornost dostane baterie
A právě výdrž má být jednou z hlavních priorit Apple Watch Series 12. Apple totiž údajně pracuje nejen na efektivnějším hardwaru, ale také na fyzicky větší baterii, což by mohlo být pro uživatele možná mnohem důležitější než samotné zvýšení výkonu.
Současné Apple Watch Series 11 zvládnou podle Apple až 24 hodin běžného používání a až 38 hodin v režimu nízké spotřeby. Pokud tedy Series 12 skutečně dostanou větší akumulátor a současně úspornější komponenty, mohli bychom se dočkat dalšího prodloužení výdrže. A osobně bych se za takovou změnu vůbec nezlobil. Apple Watch sice už dávno nejsou hodinky, které musíte nabíjet každý večer, ale právě výdrž je podle mě pořád jedna z jejich největších slabin.
Vrátí se keramické Apple Watch?
Poměrně zajímavou novinkou může být také návrat keramiky. Apple sice tento materiál z nabídky Apple Watch odstranil před šesti lety a od té doby jej nenabídl, podle aktuálních informací by se ale keramické provedení mohlo vrátit právě se Series 12. Pokud se tak skutečně stane, půjde o vůbec nejprémiovější materiál v nabídce Apple Watch. Keramika by totiž mohla stát nad titanovými modely a oslovit především zákazníky, kteří chtějí něco výrazně exkluzivnějšího než běžné hliníkové provedení.
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Touch ID zatím příliš nevěřím
V posledních měsících se objevily také informace o tom, že by Apple mohl do Apple Watch přidat Touch ID. V kódu Apple se navíc skutečně objevily odkazy na „AppleMesa“, což je interní označení pro Touch ID. Teoreticky by tedy mohl být senzor umístěný například do bočního tlačítka nebo pod displej.
Jenže právě tady bych byl velmi opatrný. Známý leaker, který zároveň informoval o zaměření Apple na větší baterii, tuto možnost následně odmítl s tím, že by Touch ID zabralo cenné místo uvnitř hodinek a zvýšilo výrobní náklady. Reportér Bloombergu Mark Gurman navíc neočekává žádné výrazné konstrukční změny a protože by integrace Touch ID téměř jistě nějakou změnu konstrukce vyžadovala, příliš bych s ním letos nepočítal.
Senzor v řemínku? Spíše ne
Podobně nejistá je také informace o zdravotním senzoru zabudovaném přímo do řemínku, o kterém se též v posledních měsících párkrát mluvilo. Například podle jednoho z úniků by mohl nový řemínek obsahovat alespoň jeden zdravotní senzor, což by bylo u Apple Watch vůbec poprvé. Problém je, že tuto informaci zatím nikdo další nepotvrdil. Apple přitom všechny současné zdravotní senzory umisťuje přímo do těla hodinek, takže by šlo o poměrně výraznou změnu koncepce. I tuto spekulaci bych proto zatím bral s velkou rezervou.
Design se letos měnit nebude
A pak je tu samotný vzhled, který má zůstat prakticky stejný jako u Series 10 a Series 11. Není to přitom nijak překvapivé, protože Apple v posledních letech používá jednotlivé konstrukce typicky po tři generace a právě Series 12 by byla třetí generací současného designu. Výraznější změna vzhledu tedy podle všeho přijde až později. Letos se Apple soustředí hlavně na vnitřní komponenty, výdrž a případné nové materiály.
Apple Watch Series 12 by měl Apple představit v září společně s Apple Watch Ultra 4, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a prvním skládacím iPhone. Nová generace Apple Watch SE se letos podle dostupných informací nechystá. Takže pokud jste čekali revoluční Apple Watch, letos se jí pravděpodobně nedočkáte. Pokud ale Apple skutečně zkombinuje nový čip s větší baterií a návratem keramiky, může jít ve výsledku o jednu z těch generací, které jsou na první pohled stejné, ale v každodenním používání budou příjemně lepší.