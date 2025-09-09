Zavřít reklamu

Apple právě představil Apple Watch Series 11

Apple Watch
Jan Vajdák
0

Ačkoli zářijová keynote patří převážně iPhonům, dočkali jsme se i nových základních Apple Watch. Nutno říct, že okolo Series 11 příliš spekulací nebylo. Čekala se spíše jen drobná evoluce s tím, že ohledně hodinek bude ve středu zájmu převážně Ultra 3. Pokud ale jste základní uživatel, bohatě si vystačíte se základním modelem. Pojďme se tedy podívat, s čím Apple Watch Series 11 dorazily. A že se překvapení konalo!

Design

Vzhledem k navýšení úhlopříčky v minulém roce asi nikdo nečekal, že se okolo designu něco změní. A také že ne a  Series 11 jsou na první pohled téměř k nerozeznání od loňské generace. Dobrou zprávu ale máme pro ty, co si stěžovali, že se hodinky snadno poškrábou. Apple totiž do nové generace nasadil 2x odolnější sklo. Těšit se můžete na barevné varianty Jet Black, Silver, Rose Gold, Space Grey. A také na leštěné titanové pouzdro v přírodní, zlaté a břidlicové barvě.

Funkce

Apple překvapil a do Apple Watch nasadil 5G. Nabízí se otázka, zda něco takového bylo potřeba. Samozřejmostí jsou nové ciferníky. Co ale téměř všechny překvapilo je nová zdravotní funkce v podobě měření tlaku, o čemž se spekulovalo už dlouho. Hodinky vás upozorní, pokud u vás budou detekovat příznaky vysokého tlaku. Na keynote zaznělo, že veškeré případy hypertenze hodinky nedetekují, ovšem Apple očekává, že v průběhu jednoho roku detekuje vysoký tlak u 1 milionu lidí, kteří o něm dosud nevěděli. Rovněž ale bylo zmíněno, že se čeká na schválení od regulačních orgánů. Potrpíte-li si na sledování spánku, můžete se těšit na Skóre spánku, které bude ovlivněno délkou, kvalitou či třeba počtem probuzení.

Baterie

Příjemným překvapením je i výdrž baterie. I když neznáme přesnou kapacitu, Apple deklaruje výdrž 24 hodin, což je o 6 hodin více než u přechozí generace.

Cena

Hodinky se budou prodávat od 399 dolarů.

