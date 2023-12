Apple přestal prodávat Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2

Applu se nepodařilo zvrátit již dříve avizované zastavení prodeje Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2 v USA. Během dnešního dne se na online Apple store v USA objevila hláška, že tato dovjice zařízení je momentálně nedostupná. Apple taktéž odstranil repasované modely Apple Watch Series 7 a Series 8. Apple již dříve avizoval, že bude muset pozastavit prodej těchto modelů, aby vyhověl nařízení mezinárodní obchodní komese.

Celý spor se točí konkrétně kolem snímání okysličení krve, které mají Apple Watch snímat přes technologii, jenž vymyslela lékařská technologická společnost Masimo. Ta jen pro zajímavost žalovala v minulosti Apple i kvůli dalším zdravotním funkcím, které nabízí Apple Watch a které jí měly být odcizeny. Poměrně zajímavé je pak to, že americká komise pro mezinárodní obchod oznámila možný zákaz prodejů Apple Watch již v říjnu s tím, že potvrzuje rozhodnutí soudu z ledna letošního roku. Tím byla celá záležitost předána Bidenově administrativě pro prezidentský přezkum, který trvá 60 dní.

Fotogalerie Apple Watch Ultra 2 LsA 18 Apple Watch Ultra 2 LsA 17 Apple Watch Ultra 2 LsA 16 Apple Watch Ultra 2 LsA 15 Apple Watch Ultra 2 LsA 14 Apple Watch Ultra 2 LsA 13 Apple Watch Ultra 2 LsA 12 Apple Watch Ultra 2 LsA 11 Apple Watch Ultra 2 LsA 10 Apple Watch Ultra 2 LsA 9 Apple Watch Ultra 2 LsA 8 Apple Watch Ultra 2 LsA 7 Apple Watch Ultra 2 LsA 6 Apple Watch Ultra 2 LsA 5 Apple Watch Ultra 2 LsA 4 Apple Watch Ultra 2 LsA 3 Apple Watch Ultra 2 LsA 2 Apple Watch Ultra 2 LsA 1 apple watch ultra 2 unboxing lsa 25 apple watch ultra 2 unboxing lsa 24 apple watch ultra 2 unboxing lsa 23 apple watch ultra 2 unboxing lsa 22 apple watch ultra 2 unboxing lsa 21 apple watch ultra 2 unboxing lsa 20 apple watch ultra 2 unboxing lsa 19 apple watch ultra 2 unboxing lsa 18 apple watch ultra 2 unboxing lsa 17 apple watch ultra 2 unboxing lsa 16 apple watch ultra 2 unboxing lsa 15 apple watch ultra 2 unboxing lsa 14 apple watch ultra 2 unboxing lsa 13 apple watch ultra 2 unboxing lsa 12 apple watch ultra 2 unboxing lsa 11 Vstoupit do galerie

Oba modely je stále možné koupit v klasických kamenných Apple Storech a také u prodejců třetích stran, ovšem i zde se prodej zastaví a to konkrétně 24. prosince. Prodej bude pozastaven pouze v USA a pouze v prodejnách Apple Store a to jak online tak ofline. Prodejny jako Target, Walmart, Best Buy a další mohou hodinky prodávat dále, dokud jim nedojdou zásoby. Apple může i nadále prodávat Apple Watch SE, protože nemají senzor kyslíku krve. Apple teoreticky může obnovit prodej, pokud Bílý dům vetuje zákaz dovozu, což by mohlo nastat 25. 12., ovšem pokud se Apple veta nedočká, bude muset před opětovným zahájením prodeje odstranit technologii, jenž porušuje patent.