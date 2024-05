Hrozí soumrak iPhonů? Generace Z se vrací k „hloupým“ telefonům

Pamatujete si ty časy, kdy jste s telefonem mohli jenom volat a psát SMS zprávy? Možná se brzy vrátí. Generace Z, tedy lidé narození zhruba mezi lety 1997 a 2012, čím dál tím častěji odkládá chytré telefony plné aplikací a obrací se k „hloupým“ telefonům s minimem funkcí. Tento trend byl patrný i na letošním Milan Design Weeku, kde společnost Heineken spolu s prodejcem módy Bodega představila nový model „nudného telefonu“ (The Boring Phone). Tento jednoduchý „véčkový“ telefon je ukázkovým příkladem toho, jak mladí lidé čím dál více zpochybňují technologie, které neustále sbírají jejich data a bojují o jejich pozornost.

Tato skepse vůči chytrým telefonům vede k návratu k retro technologiím v rámci hnutí zvaném Newtro. Podobně jako se vrací vinylové desky, kazety a staré videohry, zažívají svůj comeback i klasické telefony. Nostalgie po legendární Nokii 3310 s její zdánlivě nekonečnou výdrží baterie vedla k jejímu znovu uvedení na trh v roce 2017. Boom „hloupých telefonů“ ale doopravdy odstartoval v loňském roce v USA, a to paradoxně díky hashtagu #bringbackflipphones na TikToku. Společnost HMD, která stojí za znovuzrozením Nokie, zaznamenala do dubna 2023 dvojnásobné prodeje tohoto typu telefonů. Podobně rostoucí prodeje hlásí i společnost Punkt, která tyto telefony raději nazývá telefony s omezenými funkcemi nebo minimalistickým telefony.

Podle analytické společnosti Mintel však zatím nemusí Apple a Samsung pociťovat ohrožení. Devět z deseti prodaných telefonů jsou stále smartphony a „hloupé“ telefony zůstávají spíše okrajovou záležitostí. Analytik Joe Birch ale upozorňuje: „Existují důkazy o tom, že generace Z mění své chování ohledně smartphonů. Mnozí mají obavy z negativních dopadů neustálého digitálního připojení.“ Tato snaha o odpojení neboli digitální minimalismus se projevuje i v klesajícím využívání sociálních sítí generací Z. Podle výzkumné společnosti GWI je to jediná generace, jejíž čas strávený na sociálních sítích od roku 2021 klesá. Digitální detox ale není jen pro mladé – i Lars Silberbauer, marketingový ředitel HMD, popisuje své zkušenosti s odpojením: „První čtyři hodiny cítíte trochu úzkost. Ale pak se najednou začnete soustředit a vracíte se ke starým dobrým návykům.“

Analytický institut Portulans Institute uvádí, že lidé ve věku okolo dvaceti let jsou také více znepokojeni otázkami soukromí v prostředí internetu, který může působit spíše jako nástroj pro sledování ze strany značek, vlád a podvodníků než jako místo pro zábavu a navazování kontaktů. Starší technologie mohou paradoxně přinést i větší svobodu. V dnešní době je pro začínající hudebníky prakticky nemožné samplovat skladby do hip-hopu nebo taneční hudby. Algoritmy Spotify nebo YouTube totiž tyto samply snadno odhalí a zabrání nahrání skladby. Naproti tomu undergroundový umělec si může bez problémů nechat vyrobit 500 vinylových EP a prodat je DJs a fanouškům.

Problém s odpojením je ale ten, že svět je pro lidi bez smartphonu čím dál tím složitější. Ve Spojeném království si například nemůže dovolit mobilní tarif 2,4 milionu domácností a 2 miliony mladých lidí nemá přístup k zařízení pro výuku, uvádí Hannah Whelanová, koordinátorka Datové laboratoře chudoby v charitativní organizaci Good Things Foundation. „Většina základních služeb je dnes online – vzdělávání, zdravotnictví, univerzální kredit,“ říká. Lidé, kteří nemohou naskenovat QR kód pro vyplnění formuláře nebo objednání jídla, jsou v nevýhodě, a některé systémy je dokonce vyžadují.

Přibývá lidí, pro které vlastnictví nejnovějších modelů smartphonů absolutně není prioritou

Skupina Luddite Club, kterou v prosinci 2022 založili školáci v New Yorku a oznámili, že se vzdávají iPhonů ve prospěch flip telefonů, by své smartphony přesto potřebovala. „Je to nemožné,“ říká Petter Neby, zakladatel Punkt. „Ve Velké Británii se sice uvažuje o zákazu smartphonů ve školách, ale systém vzdělávání se spoléhá na online aktivity, rozvrhy a domácí úkoly. Svému synovi bych smartphone rád zakázal, ale je to mnohem komplexnější otázka. Potřebujeme najít rovnováhu.“ Piers Garrett, 27letý obchodní ředitel v technologickém sektoru, se o tuto rovnováhu snažil pořízením Light Phone – zařízení, které používá stejný elektronický inkoust jako čtečky e-knih a nemá žádné aplikace. Nakonec to ale vzdal.

„Myšlenka byla úžasná, ale vydržel jsem jen šest měsíců,“ říká. „Všichni komunikují přes WhatsApp. Takže teď mám kompromis. S aplikacemi jsem velmi přísný – používám jen bankovní a vlakové aplikace a vypínám všechny notifikace. Teď když se ráno probudím, dělám věci pro sebe – dám si kávu, přečtu si knihu. A změny jsem si určitě všiml – v mé mysli je mnohem větší jasno.“ Trend návratu k „hloupým“ telefonům ukazuje, jak se generace Z vyrovnává s negativními dopady neustálého digitálního připojení. I když smartphony nabízí mnoho možností, jejich vliv na duševní zdraví a soukromí je stále diskutabilní. Pro některé lidi může být „nudný“ telefon s minimem funkcí cestou k jednoduššímu a klidnějšímu životu. Je důležité zdůraznit, že tento trend není univerzální. Mnoho lidí, včetně příslušníků starších generací, stále oceňuje funkce a pohodlí smartphonů. Důležité je najít rovnováhu mezi digitálním a offline světem a používat technologie tak, aby prospívaly našemu životu, a ne naopak.