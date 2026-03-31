Apple varuje před hackerskými útoky na iPhony a iPady! Uživatelům začal rozesílat speciální notifikace

Apple začal rozesílat naléhavá upozornění uživatelům starších verzí systémů iOS a iPadOS. Na uzamčených obrazovkách se objevuje oznámení, které má varovat před aktivními hackerskými útoky. Společnost v nich přímo uvádí, že si je vědoma hrozeb, které cílí na starší software, a vyzývá k okamžité instalaci oprav.
Důvodem k tomuto neobvyklému kroku je odhalení dvou nebezpečných exploitů pojmenovaných Coruna a DarkSword. Tyto nástroje umožňují útočníkům ovládnout zařízení nebo odcizit citlivá data (včetně přístupových hesel a kryptoměnových peněženek). A to pouhým kliknutím na podvodný odkaz nebo návštěvou škodlivé webové stránky.
Zatímco sada Coruna cílí na širokou škálu verzí od iOS 13 až po iOS 17.2.1, novější DarkSword se zaměřuje na specifické trhliny v systémech iOS 18. Apple již vydal bezpečnostní záplaty i pro starší modely (např. verze 15.8.7 a 16.7.15), které umožňují případným útokům čelit. Pokud váš iPhone nabízí jakoukoli aktualizaci, Apple důrazně doporučuje s instalací neotálet.
Uživatelé, jejichž zařízení jsou již aktuální v rámci verzí iOS 15 až iOS 26, jsou v pohodě. Pro ty, kteří z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí přejít na novější software, Apple navrhuje aktivaci Režimu blokování (Lockdown Mode). Ten je dostupný od iOS 16 a výrazně omezuje funkce webového prohlížeče a příloh v aplikaci Zprávy, čímž dramaticky zužuje prostor pro útok.
Varování se tentokrát netýká jen několika uživatelů se zastaralými telefony, ale zasáhlo i těch, kteří mají verzi jako iOS 17.0. Apple Safe Browsing v Safari sice nebezpečné domény standardně blokuje, ale stoprocentní jistotu vám dá pouze aktualizace. Pokud jste upozornění na displeji zahlédli, rozhodně ho neignorujte. Já s aktualizacemi nikdy nespěchám. Možná bych ale měl změnit přístup. Jak to máte vy?