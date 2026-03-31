Apple varuje před hackerskými útoky na iPhony a iPady! Uživatelům začal rozesílat speciální notifikace

J. Jan Vajdák
Apple začal rozesílat naléhavá upozornění uživatelům starších verzí systémů iOS a iPadOS. Na uzamčených obrazovkách se objevuje oznámení, které má varovat před aktivními hackerskými útoky. Společnost v nich přímo uvádí, že si je vědoma hrozeb, které cílí na starší software, a vyzývá k okamžité instalaci oprav.

Důvodem k tomuto neobvyklému kroku je odhalení dvou nebezpečných exploitů pojmenovaných Coruna a DarkSword. Tyto nástroje umožňují útočníkům ovládnout zařízení nebo odcizit citlivá data (včetně přístupových hesel a kryptoměnových peněženek). A to pouhým kliknutím na podvodný odkaz nebo návštěvou škodlivé webové stránky.

lock screen notifications for iPhones running out of date versions of iOS feature 3

Zatímco sada Coruna cílí na širokou škálu verzí od iOS 13 až po iOS 17.2.1, novější DarkSword se zaměřuje na specifické trhliny v systémech iOS 18. Apple již vydal bezpečnostní záplaty i pro starší modely (např. verze 15.8.7 a 16.7.15), které umožňují případným útokům čelit. Pokud váš iPhone nabízí jakoukoli aktualizaci, Apple důrazně doporučuje s instalací neotálet.

Uživatelé, jejichž zařízení jsou již aktuální v rámci verzí iOS 15 až iOS 26, jsou v pohodě. Pro ty, kteří z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí přejít na novější software, Apple navrhuje aktivaci Režimu blokování (Lockdown Mode). Ten je dostupný od iOS 16 a výrazně omezuje funkce webového prohlížeče a příloh v aplikaci Zprávy, čímž dramaticky zužuje prostor pro útok.

Varování se tentokrát netýká jen několika uživatelů se zastaralými telefony, ale zasáhlo i těch, kteří mají verzi jako iOS 17.0. Apple Safe Browsing v Safari sice nebezpečné domény standardně blokuje, ale stoprocentní jistotu vám dá pouze aktualizace. Pokud jste upozornění na displeji zahlédli, rozhodně ho neignorujte. Já s aktualizacemi nikdy nespěchám. Možná bych ale měl změnit přístup. Jak to máte vy?

