JBL představuje nové reproduktory XTREME 5 A JBL GO 5: Větší a detailnější zvuk v modernizovaném designu

Dva oblíbené modely fanoušků značky JBL dostaly výrazný upgrade. JBL Xtreme 5 a JBL Go 5spojují legendární JBL zvuk s obnoveným designem a nyní i novým ambientním podsvícením. Jejich hlavním cílem je přinést skvělý zvuk kamkoli je vezmete. JBL Xtreme 5 v novém provedení přináší AI Sound Boost a Smart EQ Mode pro bohatý a silný zvuk bez ohledu na to, zda posloucháte hudbu nebo podcasty, zatímco kompaktní JBL Go 5 ještě více zjednodušuje stereo párování pomocí AirTouch. Bez ohledu na velikost přináší JBL zvuk nové úrovně i atmosféru, která k němu patří.
Vyšší hlasitost: Přenosné reproduktory Xtreme 5 a Go 5 nyní s výkonnějším zvukem a hlubšími basy
S o 10 % hlubšími basy a vyšší hlasitostí oproti předchozí generaci budou vaše oblíbené skladby s reproduktorem JBL Xtreme 5 znít ještě lépe a výrazněji. Nový akustický design s dvojicí výškových reproduktorů, subwooferem a zvýšeným výkonem přináší masivní zvuk, zatímco AI Sound Boost minimalizuje zkreslení při vysoké hlasitosti. Přepínáte z playlistu na podcast? Nový SmartEQ Mode s podporou AI optimalizuje nastavení zvuku pro hudbu i mluvené slovo, takže se reproduktor vždy co nejlépe přizpůsobí přehrávanému obsahu.
I ten nejmenší detail u JBL Go 5 je navržen tak, aby byl slyšet. Nové transparentně konturované logo není jen designovým prvkem. Zlepšuje výkon i výstup zvuku. Stejná ikonická identita, nyní s až o 10 % vyšší hlasitostí než u jeho předchůdce, JBL Go 4. Potřebujete propojit více reproduktorů? AirTouch páruje reproduktory jednodušeji než kdy dřív – stačí přiložit dva reproduktory JBL Go 5 k sobě a automaticky se spárují.
„JBL je známé svými přenosnými reproduktory, proto neustále hledáme způsoby, jak je zlepšovat a posouvat dál,“ řekl Carsten Olesen, prezident Consumer Audio ve společnosti HARMAN. „Nejprve jsme přinesli AI Sound Boost, díky kterému jsme dosáhli čistšího a hlasitějšího zvuku s nižším zkreslením. S příchodem Smart EQ Mode u reproduktoru Xtreme 5 pokračujeme ve vývoji inovativních řešení pro co nejlepší poslechový zážitek.“
Více než jen zvuk: Nové reproduktory JBL dostaly upgrade ambientního osvětlení
JBL Go 5 nabízí ambientní podsvícení okrajů a vizuální indikátory, díky kterým snadno zjistíte, zda je reproduktor zapnutý, spárovaný, má nízkou baterii nebo je v režimu Auracast™. JBL Xtreme 5 jde ještě dál, protože nabízí více barevných režimů podsvícení. Jednoduše si vyberte atmosféru podle svých preferencí, od velkých párty až po klidná setkání.
Navrženy tak, aby s vámi držely krok
Nové reproduktory jsou odolné, vodotěsné a prachuvzdorné – Xtreme 5 a Go 5 jsou připravené hrát kdekoli a kdykoli. Gumové okraje chrání reproduktory před nárazy a pády, zatímco nový design nožiček u Xtreme 5 zvyšuje stabilitu. Ať už potřebujete něco malého na cesty, nebo silný přenosný zvuk, JBL má řešení.
Klíčové vlastnosti JBL Xtreme 5
- Nový akustický design s dvojicí výškových reproduktorů, subwooferem a vyšším výkonem pro vylepšený JBL Pro Sound.
- SmartEQ Mode: AI rozpozná obsah (hlas/hudbu) a automaticky nastaví ekvalizér.
- AI Sound Boost pro minimalizaci zkreslení i při vysoké hlasitosti.
- JBL Edge Light UI se 6 režimy ambientního podsvícení: Freeze, Bounce, Trim, Switch, Loop a Neon.
- Až 24 hodin přehrávání + další 4 hodiny s Playtime Boost EQ.
- Propojení více reproduktorů s podporou JBL Auracast™ pro ještě silnější zvuk.
- Stereo párování dvou Xtreme 5 přes aplikaci JBL Portable.
- Bezztrátové USB audio připojení.
- Odolnost vůči vodě a prachu s certifikací IP68.
JBL Xtreme 5 bude dostupný v černé, modré a maskáčové barvě, přibližně od poloviny dubna 2026 za předpokládanou cenu 8 790 Kč na jbl.cz.
Klíčové vlastnosti JBL Go 5
- Vylepšený legendární JBL zvuk s ještě hlubšími basy.
- JBL Ambient Edge Light UI s nastavitelnými světelnými režimy a vizuálními indikátory (zapnutí, párování, baterie, Auracast™).
- AirTouch: jednoduché stereo párování dvou Go 5 přiložením vedle sebe.
- Propojení více reproduktorů s podporou JBL Auracast™.
- Až 8 hodin přehrávání + další 2 hodiny s Playtime Boost EQ.
- Bezztrátové přehrávání přes USB-C.
- Odolnost vůči vodě a prachu s certifikací IP68.
JBL Go 5 bude pravděpodobně dostupný v 7 barvách, přibližně od poloviny dubna 2026 za předpokládanou cenu 1 290 Kč na jbl.cz.