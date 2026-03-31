EU mění Apple! iOS 26.5 přinese změny, které dodají jakýmkoliv sluchátkům hlavní funkce AirPods

Apple začíná čím dál víc otevírat dveře tam, kde by to ještě před pár lety čekal málokdo. V rámci plnění pravidel Evropské unie totiž začal v iOS 26.5 testovat novinku, která může výrazně zamíchat kartami na poli bezdrátového audia. Řeč je konkrétně o automatickém přepínání zvuku i pro sluchátka třetích stran, což je funkce, kterou si dnes většina uživatelů spojuje výhradně s AirPods.
Novinka stojí na frameworku AudioAccessoryKit, který Apple potichu představil v dokumentaci pro vývojáře. Právě díky němu budou moci výrobci příslušenství sdílet se systémem informace o svých sluchátkách, což systému iOS umožní pracovat s nimi de facto tak jako právě s AirPods. V praxi to znamená, že jakmile si nasadíte kompatibilní sluchátka, systém to pozná a automaticky do nich přesměruje zvuk.
Funkce je nicméně zatím dostupná jen ve fázi testování a to navíc výhradně pro zařízení v Evropské unii. Je tedy naprosto jasné, že za tímto krokem stojí tlak EU, konkrétně Digital Markets Act, který firmu nutí více otevřít svůj ekosystém konkurenci. Jinými slovy, co bylo dříve exkluzivní výhodou vlastního příslušenství, se postupně dostává i k ostatním výrobcům.
Zajímavé je i to, jak celý systém funguje v pozadí. Výrobci totiž budou muset své příslušenství nejprve spárovat přes AccessorySetupKit a následně ho „zaregistrovat“ do AudioAccessoryKitu, kde nastaví podporované funkce, jako je právě automatické přepínání nebo detekce nasazení. Do hry navíc vstupuje i Bluetooth konektivita. Příslušenství totiž může systému oznámit, ke kterým zařízením je aktuálně připojeno, což pomůže iPhonu nebo iPadu rozhodnout, odkud má zvuk přehrávat v situaci, kdy máte kolem sebe více aktivních zařízení.
Ačkoliv tato novinka dorazí až v ostré verzi iOS 26.5, už teď je poměrně jasné, že pokud Apple tento krok dotáhne do konce, může tím zásadně změnit způsob, jakým vnímáme rozdíl mezi AirPods a konkurencí. A možná je to jen další malý střípek do skládačky, která postupně ukazuje, že i Apple se pod tlakem okolností učí hrát otevřenější hru. Z uživatelského hlediska se nicméně jedná svým způsobem o pozitivní zprávu, jelikož bude rázem vcelku jedno, jestli používáte AirPods či sluchátka, která si s Apple produkty díky novému AudioAccessoryKitu rozumí.