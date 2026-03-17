10 audio novinek z AirPods Max 2, o kterých jste možná nevěděli

Apple včera odpoledne nečekaně skrze tiskovou zprávu představil druhou generaci AirPods Max 2 a i když se na první pohled téměř nic nezměnilo, uvnitř se odehrála poměrně zásadní evoluce. Hlavní roli hraje čip Apple H2 chip, který posouvá možnosti sluchátek zase o kus dál. Sám Apple v tiskové zprávě konkrétně mluví hned o deseti audio vylepšeních, která mají reálný dopad na každodenní poslech. Co vše je tedy lepší či úplně nové?
- Aktivní potlačení hluku nové generace – ANC má být až o 1,5× účinnější než u předchozí generace. H2 čip spolu s novými algoritmy lépe analyzuje okolní zvuky a dokáže je přesněji potlačit.
- Adaptive Audio – Sluchátka nově automaticky upravují úroveň potlačení hluku podle prostředí, ve kterém se nacházíte. Jinými slovy, méně ručního nastavování, víc pohodlí.
- Vylepšený Transparency režim – Díky novému zpracování signálu působí okolní zvuky přirozeněji a realističtěji. Výrazně lépe zní i váš vlastní hlas.
- Redukce hlasitých zvuků – Systém dokáže automaticky ztlumit náhlé hlasité ruchy v okolí, jako je třeba provoz nebo stavební technika.
- Personalized Volume – Sluchátka se učí, jak hlasitě posloucháte v různých situacích, a časem tomu přizpůsobují hlasitost za vás.
- Conversation Awareness – Jakmile začnete mluvit, hudba se automaticky ztlumí a zvýrazní se hlasy kolem vás. Po skončení konverzace se vše vrátí zpět.
- Kvalitnější podání zvuku – Nový zesilovač s vysokým dynamickým rozsahem spolu s čipem H2 přináší výraznější basy, přirozenější středy a lepší prostorové rozlišení nástrojů.
- Vylepšené Adaptive EQ – Ekvalizér se nově přizpůsobuje i vyšším frekvencím a průběžně upravuje zvuk podle toho, jak sluchátka sedí na hlavě.
- Voice Isolation – Při hovorech dokáže systém lépe oddělit váš hlas od okolního hluku, takže vás druhá strana uslyší čistěji.
- Nižší latence zvuku – Díky podpoře Bluetooth 5.3 je přenos rychlejší a odezva nižší, což oceníte třeba u videí nebo her.
Vedle toho přidává AirPods Max 2 i další funkce mimo audio, jako je třeba Live Translation nebo nové možnosti ovládání Siri, ale právě zvuk je tady tím hlavním, na co Apple tentokrát vsadil. Na první pohled tedy možná nenápadný update, ale jakmile se podíváte pod pokličku, dává celé vylepšení mnohem větší smysl. Teď už jen zbývá zjistit, jak moc se tohle všechno projeví v praxi. Na to si však ještě chvíli počkáme. Novinka totiž míří do prodeje až na začátku dubna s tím, že k objednání má být podle dostupných informací od 25. března. Snad tedy bude stát opravdu za to a i mě coby vyznavače klasických AirPods přesvědčí o tom, že má do náhlavního modelu konečně smysl jít.