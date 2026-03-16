Apple představil AirPods Max 2 s řadou zajímavých vylepšení

Apple před malou chvílí nečekaně představil novou generaci svých náhlavních sluchátek AirPods Max 2. Ta navazují na původní model a přinášejí několik poměrně zásadních vylepšení, která mají posunout už tak velmi kvalitní sluchátka zase o kus dál. Apple v tiskové zprávě, skrze kterou novinku odhalil, slibuje například výrazně účinnější aktivní potlačení hluku, lepší kvalitu zvuku a také řadu chytrých funkcí, které se dosud objevovaly hlavně u menších modelů AirPods.
Zásadní roli v tom všem hraje čip Apple H2, díky kterému se do AirPods Max vůbec poprvé dostávají funkce jako Adaptive Audio, Conversation Awareness, Voice Isolation nebo třeba Live Translation. Novinka má přitom potěšit nejen běžné posluchače, ale také tvůrce obsahu, podcastery nebo hudebníky. Apple totiž do sluchátek přidal například podporu studiového záznamu zvuku nebo možnost ovládat fotoaparát na iPhonu na dálku pomocí korunky Digital Crown. Objednávky na AirPods Max 2 se mají spustit už 25. března, přičemž do prodeje zamíří začátkem příštího měsíce. K dispozici budou v pěti barevných variantách – midnight, starlight, orange, purple a blue.
Fotogalerie
Podle Applu patří mezi největší novinky výrazně vylepšené aktivní potlačení hluku. Díky čipu H2 a novým algoritmům výpočetního audia má být až o 1,5× účinnější než u předchozí generace. V praxi by to mělo znamenat ještě lepší potlačení zvuků z okolí, jako jsou například motory letadel, vlaků nebo ruch města, takže se uživatelé mohou do hudby nebo práce ponořit ještě o něco víc než doposud.
Zlepšení se dočkal i režim propustnosti, který umožňuje slyšet okolní zvuky. Nové zpracování digitálního signálu má zajistit přirozenější vnímání okolního prostředí, takže uživatelé budou mít lepší přehled o tom, co se kolem nich děje, aniž by museli sluchátka sundávat. Apple zapracoval také na samotné kvalitě zvuku. AirPods Max 2 využívají nový zesilovač s vysokým dynamickým rozsahem, který má zajistit čistší a detailnější reprodukci. Spatial Audio má navíc nabídnout přesnější lokalizaci jednotlivých nástrojů, stabilnější basy a přirozenější podání středů i výšek.
Nová sluchátka zároveň podporují 24bitový bezztrátový zvuk při 48 kHz při připojení pomocí přiloženého USB-C kabelu. To ocení především hudební tvůrci, kteří mohou AirPods Max využívat přímo při práci v aplikacích pro tvorbu hudby, jako je například Logic Pro. Právě v kombinaci s Personalizovaným prostorovým zvukem a sledováním pohybu hlavy tak mají sluchátka nabídnout poměrně unikátní pracovní nástroj i pro profesionální produkci.
Fotogalerie #2
Vedle kvality zvuku ale Apple u nové generace hodně sází také na chytré funkce. Adaptive Audio například automaticky upravuje míru potlačení hluku a propustnosti podle okolního prostředí. Conversation Awareness pak dokáže ztišit hudbu ve chvíli, kdy začnete mluvit s někým poblíž. Novinkou je také funkce Live Translation využívající technologii Apple Intelligence, která má pomáhat s komunikací mezi lidmi mluvícími různými jazyky. Při telefonování se zase hodí Voice Isolation, která pomocí výpočetního audia zvýrazňuje hlas uživatele a potlačuje okolní ruch.
Zajímavou drobností je také možnost ovládat fotoaparát na iPhonu nebo iPadu přímo ze sluchátek. Stačí stisknout korunku Digital Crown a AirPods Max mohou na dálku spustit fotografování nebo začít či zastavit natáčení videa. Apple přidal také funkci studiového záznamu zvuku, která má nabídnout přirozenější podání hlasu při nahrávání rozhovorů, podcastů nebo zpěvu. Tvůrci obsahu tak mohou sluchátka využívat nejen k poslechu, ale i k samotné produkci.
Nové AirPods Max 2 tak na první pohled nepřinášejí revoluci v designu, ale spíš soubor poměrně promyšlených vylepšení. Pokud se sliby Applu potvrdí i v praxi, mohlo by jít o velmi zajímavý upgrade pro všechny, kdo chtějí špičkový zvuk, výrazné potlačení hluku a zároveň chytré funkce, které dokážou posunout každodenní používání zase o kousek dál. Jejich cena zůstává neměnná – tedy 549 dolarů v USA, 13 990 Kč v České republice.