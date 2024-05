Máme další detaily o umělé inteligenci z iOS 18! Čekají nás velké věci

iOS 18 si sice svou oficiálně premiéru odbude za více než měsíc, už nyní však víme o jeho hlavní novince ve formě AI mnohé. Applu se totiž ani tentokrát nepodařily detaily z vývoje nové verze jeho operačního systému uhlídat, díky čemuž tak mají mnohé chystané novinky velmi konkrétní obrysy. Ty navíc nyní zčásti dokresluje portál AppleInsider zveřejněním dalších detailů ze systému, které podle všeho pochází přímo od vývojářů Applu, kteří se na něm podílí.

Výše zmíněný portál přišel před pár desítkami minut konkrétně s potvrzením dřívějších zpráv o tom, že chce Apple umělou inteligenci jednak provozovat z velké části přímo na iPhonu či jiném zařízení bez nutnosti připojení k internetu a jednak chce skrze ní propojit spoustu částí systému a aplikací víc než kdy dříve. Počítá se například s hloubkovou integrací AI do Zpráv, Mailu, Safari a dále. V případě Safari dorazí režim s názvem Inteligentní prohlížení, které má uživatelům umožňovat vygenerování krátkého shrnutí jakékoliv webové stránky. Podobnou funkcí má pak oplývat i Siri, která bude takto sumarizovat dlouhé příchozí zprávy, maily a možná i dokumenty. Siri má pak na základě AI nejen vytvářet souhrny, ale taktéž navrhovat na základě nich chytré odpovědi, které by měly být velmi blízké těm, jenž dokáže vytvořit člověk.

Podívejte se na zdařilý koncept iOS 18 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.49 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.31 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.19 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.08 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.43.33 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.43.19 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.43.08 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.55 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.40 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.26 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.06 Vstoupit do galerie

Co se týče Spotlightu, ten se má díky umělé inteligenci naučit vyhledávat a hlavně pak nabízet daleko inteligentnější výsledky dle uživatelem zadaného dotazu. Dále by měl být schopen mnohem lépe třídit soubory napříč zařízením, stejně jako vybírat vhodné aplikace pro daný hledaný výraz a tak podobně. Počítá se rovněž s jeho hlubší integrací do Kontaktů či Kalendáře, avšak zde je zatím otázkou, co přesně si zde od něj představit, respektive jakou by zde mohl mít využitelnost. Vše se nicméně dozvíme již za pár týdnů na úvodní Keynote WWDC.