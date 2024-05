Zapomeňte na HBO Max, dnes přichází MAX a přináší divákům to nejlepší od Warner Bros

Společnost Warner Bros. Discovery dnes oznámila, že Max, její rozšířená streamovací služba, je k dispozici ve 20 evropských zemích, a to ve střední a východní Evropě, v severských zemích a na Pyrenejském poloostrově. Konkrétně jde o tyto státy: Andorra, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česko, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Kosovo, Maďarsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko a Švédsko.

Max nabízí předplatitelům dvakrát víc obsahu v porovnání s předchozí službou HBO Max. Už teď si můžou diváci užívat kvalitní podívanou, jako jsou filmy z produkce Warner Bros. (Duna: Část druhá, Barbie, Wonka, Joker, Harry Potter) a seriály HBO Originals (The Last of Us, Bílý lotos, Euforie, Temný případ: Noční krajina, Sympatizant). Dne 17. června bude mít navíc premiéru druhá řada Rodu draka. Nechybí ani Přátelé a další seriály od Warner Bros. Television a oblíbené pořady z Discovery, jako jsou 90denní snoubenci, Král dortů, Zlatá horečka a Nazí a vystrašení.

Max spojuje kultovní podívanou z HBO Max, neobyčejné příběhy ze života od produkce Discovery a zásadní sportovní události z Eurosportu. Nabídne tak divácký zážitek, který si užije každý člen rodiny. V evropských zemích, kde je Max dostupný, je to jediné místo, kde uvidíte živě každý moment Olympijských her v Paříži 2024 – každý zápas a závod, každého sportovce i tým, každý medailový okamžik. Paříž 2024 je součástí všech variant předplatného, a tak si může každý divák užít největší sportovní událost na světě.

JB Perrette, CEO a prezident pro streaming a hry, Warner Bros. Discovery, ke spuštění řekl: „Dnešek je významný milník v celosvětové expanzi Maxu. Máme dlouholeté zkušenosti s tvorbou kvalitního obsahu

i jeho distribucí v Evropě, ať už jde o tituly od HBO, Discovery, Warner Bros., TLC, nebo vysílání Eurosportu. Právě výjimečný obsah je to, co nás v očích diváků odlišuje od konkurence. Diváci vědí, že u nás najdou tu nejlepší podívanou pro každou příležitost i náladu. Tohle je teprve začátek příběhu, který teď píšeme: více než polovina trhů na světě na spuštění Maxu ještě čeká.“

Gerhard Zeiler, Prezident mezinárodní divize společnosti Warner Bros. Discovery, dodává: „Max přináší evropským divákům unikátní kombinaci zábavy: filmové trháky, ikonické televizní seriály, příběhy ze života i dechberoucí sportovní události. Vylepšená aplikace nabízí nové možnosti personalizace, díky čemuž je pro diváky rychlejší a snazší najít obsah od Warner Bros. Discovery, který je bude bavit. Diváci si můžou vybrat až ze tří variant předplatného (podle oblasti) a pořídit si navíc doplněk Sport. Ocení i rozšířený seznam podporovaných zařízení a širokou dostupnost, kterou ještě podporuje síť stovek distribučních partnerů.“

Diváci v Česku a na Slovensku si můžou vybrat ze dvou základních variant předplatného, ke kterým si lze přidat doplněk. Předplatné Standard nabízí možnost dívat se na dvou zařízeních zároveň a stáhnout si až 30 filmů či seriálových dílů ke sledování offline. Varianta Premium zaručuje ten nejlepší divácký zážitek díky podpoře rozlišení 4K a zvuku Dolby Atmos (pokud jsou dostupné), možnosti sledování na čtyřech zařízeních zároveň a stažení až 100 položek (s výjimkami). Obě varianty nabízí přehrávání v rozlišení Full HD. Každý si může vybrat předplatné, které odpovídá jeho potřebám. V devíti zemích je k dispozici také předplatné Basic s reklamami, díky němuž si můžou diváci užít podívanou za nižší cenu, a to na dvou zařízeních zároveň. Varianta Basic s reklamami bude zatím dostupná v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rumunsku a Švédsku, později se rozšíří i do jiných zemí.*

Max je dostupný na celé řadě zařízení a platforem, mezi které patří chytré televize (Samsung, LG a Android TVTM), multimediální centra (Apple TV a Google ChromecastTM), herní konzole (PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One a Xbox Series X|S), mobily a tablety (iPhone, iPad, iPod Touch a AndroidTM), a online na webu Max.com. Max je také součástí nabídky celé řady televizních, internetových a mobilních operátorů. Zákazníci můžou za předplatné platit pomocí nejrozšířenějších způsobů platby (Visa, Mastercard, Amex, PayPal) a na většině trhů také přímo v aplikaci (prostřednictvím obchodů Apple App Store, Google Play Store a Samsung Checkout). Rozšíření do Evropy navazuje na spuštění Maxu v USA, Latinské Americe a Karibiku. Dne 11. června dorazí Max do Francie a Polska, ve stejný den bude spuštěna vylepšená aplikace HBO Max v Nizozemsku a 1. července i v Belgii. V červenci tedy bude Max dostupný v 25 zemích Evropy a celkem v 65 státech a územích po celém světě. Další na řadě bude jihovýchodní Asie, kde by měl být Max spuštěn ještě letos.