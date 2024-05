Microsoft jde po krku Applu! Představil novinku, která výkonem i výdrží překoná MacBook Air M3

Nadvláda Applu nad počítačovo-tabletovým světem díky čipům Apple Silicon se možná pomalu chýlí ke svému konci. Microsoft totiž před pár hodinami ukázal světu novinky řady Surface, které jsou osazené ARM čipy Qualcomm Snapdragon X Elite a nutno uznat, že s nimi ve světě opravdu zaujal. Tyto stroje jsou totiž jednak velmi výkonné a jednak jako stvořené pro AI. Ostatně, samotný Microsoft je prodává coby počítače spadající do řady Copilot+, které bude sdružovat právě hardware zaměřený na umělou inteligenci.

3. Sufrace Laptop comparison with Macbook Air M3

Microsoft did a live batch photo editing comparison between the new Surface Pro and the Macbook air M3

The surface pro handled the job almost twice as fast…

They claim its 58% faster than the Macbook Air M3

Also a haptic… pic.twitter.com/zNTLOe8ovO

— ArDev (@ArDeved) May 20, 2024