Apple chystá v iOS 18 úzké propojení dvou klíčových aplikací!

Nový iOS 18 si svou premiéru odbude sice až zhruba za měsíc, už nyní však o něm víme nepřeberné množství detailů. Ani tentokrát se totiž Applu nepodařil jeho vývoj dokonale utajit, kvůli čemuž se na veřejnost dostala spousta detailů o jeho novinkách. S dalším únikem informací nyní přišel portál AppleInsider a nutno uznat, že pokud jsou jeho informace pravdivé, je skutečně na co se těšit.

Zdroje výše zmíněného portálu přišly konkrétně s tím, že se Apple chystá v iOS 18 výrazně propojit nativní aplikace Kalendář a Připomínky a to konkrétně tak, že například připomínky bude možné vytvářet přímo z Kalendáře se synchronizací do Připomínek a naopak že se budou připomínky vytvořené v nativních Připomínak zrcadlit na základě data do dne, na který jsou naplánovány. Díky tomu by tak měla popularita obou aplikací opět vzrůst a co víc, jablíčkáři by jim díky tomu měli začít dávat přednost před konkurenčními řešeními, která toho nabízí dlouhodobě více. Zda se to podaří ale samozřejmě ukáže až to, jak budou s novinkou uživatelé spokojení.