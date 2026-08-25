iPhone 18 Pro možná zdraží méně, než se čekalo

Kolem ceny iPhone 18 Pro se v posledních týdnech objevovaly poměrně děsivé scénáře. Někteří analytici totiž kvůli rostoucím cenám pamětí a dalších komponent očekávali, že základní iPhone 18 Pro může začínat až na 1299 nebo dokonce 1399 dolarech. Nové informace jsou ale podstatně příjemnější a podle všeho existuje šance, že Apple zdraží svůj nový Pro model výrazně méně.
Podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu Apple sleduje, jak se k rostoucím nákladům na komponenty postavili Samsung a Google. Oba výrobci své nejnovější telefony zdražili přibližně o 100 dolarů a právě podobnou cestou by se mohl vydat také Apple. V takovém případě by základní iPhone 18 Pro stál 1199 dolarů namísto současných 1099 dolarů.
To by zároveň znamenalo, že Apple část zvýšených výrobních nákladů vezme na sebe. A právě to je poměrně zajímavé, protože ceny pamětí v posledních měsících výrazně rostou a iPhone 18 Pro má navíc dostat nový fotoaparát a další hardwarové novinky. Apple přitom už varoval před tlakem na své marže, takže rozhodnutí nepromítnout všechny vyšší náklady do cen by pro něj rozhodně nebylo úplně bezbolestné.
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iPhone 18 Pro Max zdraží také
Pokud by se tento scénář skutečně naplnil, základní iPhone 18 Pro by tedy zdražil o 100 dolarů na 1199 dolarů. U iPhone 18 Pro Max by se cena posunula z 1199 na 1299 dolarů. A právě tady je podle mě dobrá zpráva především to, že se zatím nepotvrzují nejčernější odhady. Některé předchozí zprávy totiž počítaly s tím, že Apple může u základního iPhone 18 Pro zdražit až o 200 nebo 300 dolarů. Takový skok by už byl u telefonu, který sice přinese řadu novinek, ale stále jde o nástupce současného modelu, poměrně výrazný.
Úplně vyloučené ale není ani to, že Apple nechá výraznější zdražení na vyšších kapacitách. Podle současných informací by základní 256GB konfigurace mohla zdražit o zmíněných 100 dolarů, zatímco varianty s 512 GB, 1 TB a případně vyšší kapacitou by mohly podražit o 150 až 200 dolarů.
V českých cenách samozřejmě zatím nemá příliš smysl cokoliv přesně odhadovat. Do hry vstupuje kurz dolaru, evropské ceny i případné změny DPH a Apple navíc nic oficiálně nepotvrdil. Osobně bych ale byl za tento scénář poměrně rád. Zdražení o 100 dolarů sice příjemné není, ale pořád je to výrazně lepší představa než iPhone 18 Pro za 1399 dolarů v základní konfiguraci. A na definitivní odpověď už nebudeme čekat příliš dlouho.