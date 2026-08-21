iPhone 18 Pro dorazí už za pár týdnů. Toto je nejpravděpodobnější datum předobjednávek

Apple sice zatím oficiálně neoznámil, kdy letos představí novou generaci iPhone, v tuto chvíli už ale máme poměrně dobrou představu o tom, jak bude letošní zářijový Keynote vypadat. A pokud se současné odhady potvrdí, na iPhone 18 Pro nebudeme čekat příliš dlouho. Apple by jej totiž měl představit už začátkem září a krátce nato také zahájit předobjednávky.
Nejpravděpodobnějším termínem samotného představení je středa 9. září. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že 7. září letos připadá na americký Labor Day a Apple má historicky tendenci pořádat své zářijové iPhone Keynote v týdnech kolem tohoto svátku. Pokud se tedy Apple skutečně rozhodne pro 9. září, předobjednávky iPhone 18 Pro by mohly odstartovat v sobotu 12. září a do obchodů by se telefon dostal v pátek 18. září.
To ale samozřejmě není jediná možnost. Apple může Keynote posunout až na úterý 15. září, v takovém případě by předobjednávky pravděpodobně začaly v pátek 18. září a samotný prodej by následoval 25. září. V tuto chvíli se tedy bavíme stále pouze o kvalifikovaných odhadech, nikoliv o oficiálních termínech.
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Letos bude všechno trochu jinak
Na letošním představení je navíc zajímavé, že Apple podle současných informací nepředstaví celou řadu iPhone 18 najednou. V září mají dorazit především iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, které doplní vůbec první skládací iPhone. Klasický iPhone 18 se má podle aktuálních zpráv objevit až na jaře 2027. Právě proto bude letošní zářijový Keynote pravděpodobně mnohem více zaměřený na prémiovou část nabídky. A vzhledem k tomu, že se očekává také zcela nový skládací iPhone, bude mít Apple letos v září rozhodně o čem mluvit.
Na oficiální potvrzení termínu si ale ještě musíme počkat. Apple jej zatím neoznámil a všechny výše uvedené termíny proto berte jako odhady. Pokud se však společnost bude držet svého obvyklého harmonogramu, 9. září je v tuto chvíli zřejmě nejzajímavější datum, které si můžete zapsat do kalendáře.