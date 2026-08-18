iPhone 18 Pro bude pořádná pecka. Těchto 6 novinek má letos Apple naservírovat

Do představení iPhonu 18 Pro už podle všeho zbývá jen několik týdnů a s blížícím se zářijovým termínem se začínají úniky pomalu skládat do poměrně zajímavého obrázku. Apple letos sice nemá chystat kompletně nový design, přesto má iPhone 18 Pro a 18 Pro Max dostat hned několik změn, které budou stát za pozornost. Pojďme si proto zrekapitulovat šest největších novinek, které se od nové generace svět očekává.
Menší Dynamic Island a nový vzhled
Apple má zachovat současné velikosti i základní podobu telefonů, zároveň ale chystá několik úprav, přičemž tou nejviditelnější má být menší Dynamic Island. Důvodem má být přesunutí některých komponent Face ID pod displej, díky čemuž by mohl být výřez vůbec nejmenší za několik posledních generací iPhonu.
Změnit se má také vzhled zadní strany. Dvoubarevné provedení iPhonu 17 Pro se totiž setkalo s poměrně rozporuplnými reakcemi a Apple má proto letos lépe sjednotit vzhled hliníkové a skleněné části. Dorazit mají také nové barevné varianty, přičemž nejzajímavější má být tmavě třešňová až burgundy barva, která nahradí Cosmic Orange.
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A20 Pro bude první 2nm čip Apple
Velkou změnou bude samozřejmě také nový A20 Pro. Ten má být vůbec prvním čipem Applu vyrobeným 2nm technologií a zároveň využije nové pouzdření WMCM, tedy Wafer-Level Multi-Chip Module. Kombinace těchto technologií by měla přinést výrazné zlepšení výkonu i energetické efektivity a pomoci také při úlohách spojených s umělou inteligencí. Podle dřívějších úniků má být A20 Pro zhruba o 18 % výkonnější než A19 Pro a současně až o 30 % úspornější. Tato čísla je samozřejmě potřeba brát s rezervou, jelikož Apple je zatím oficiálně nepotvrdil.
Hlavní fotoaparát konečně dostane variabilní clonu
Ještě zajímavější změny se mají odehrát u fotoaparátů. Hlavní snímač iPhonu 18 Pro má poprvé dostat variabilní clonu, díky které bude možné lépe pracovat s množstvím světla dopadajícího na snímač a také s hloubkou ostrosti. V praxi by to mohlo znamenat například možnost výrazněji oddělit fotografovaný objekt od pozadí, ale zároveň v případě potřeby zaostřit celou scénu. Apple má navíc pracovat také na teleobjektivu s širší clonou a dalších funkcích určených přímo pro uživatele, kteří si s focením chtějí více vyhrát.
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iPhone 18 Pro Max dostane větší baterii
Velkou pozornost si zaslouží také baterie. iPhone 18 Pro Max má podle současných informací dostat přibližně o 10 % větší akumulátor než předchůdce. K delší výdrži ale nemá pomoci pouze samotná větší baterie. Apple může těžit také z úspornějšího 2nm A20 Pro a nového modemu C2. Pokud se tedy podaří všechny tyto změny správně zkombinovat, mohl by být iPhone 18 Pro Max v oblasti výdrže opravdu zajímavým posunem.
Apple nasadí vlastní 5G modem C2
Právě C2 bude další důležitou novinkou. Apple totiž pokračuje v postupném zbavování se modemů Qualcommu a po C1 v iPhonu 16e a C1X v iPhonu Air má do iPhonu 18 Pro nasadit druhou generaci vlastního 5G modemu. Ten má přinést další zlepšení energetické efektivity a zároveň Applu umožní mít větší kontrolu nad jednou z klíčových součástí iPhonu. Pokud se C2 osvědčí, bude to další důležitý krok na cestě k tomu, aby Apple byl na Qualcommu stále méně závislý.
Camera Control čeká přepracování
Poslední z velkých novinek se týká Camera Control. Apple má údajně tlačítko přepracovat poté, co si část uživatelů stěžovala na jeho složitější ovládání. Dotykové komponenty mají zmizet a Apple má celou funkci zjednodušit, aby byla při používání fotoaparátu praktičtější.
Když se tedy všechny současné úniky potvrdí, iPhone 18 Pro nebude revolucí ve stylu kompletního redesignu, ale spíš velmi povedeným mezigeneračním upgradem. Menší Dynamic Island, nový 2nm čip, variabilní clona, lepší baterie, vlastní C2 modem a přepracovaný Camera Control přitom rozhodně nejsou změny, které by se daly označit za zanedbatelné. A pokud Apple skutečně představí i první skládací iPhone Ultra, bude letošní zářijová keynote z pohledu iPhonů jedna z nejzajímavějších za poslední roky. Je nicméně jasné, že Pro modely budou mít letos rozhodně čím zaujmout.