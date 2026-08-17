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Apple chystá obrovský skok ve výkonu iPhone 18 Pro. Nový A20 Pro má být nejen o 18 % rychlejší

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Apple se u iPhonu 18 Pro chystá opět pořádně zapracovat na výkonu a podle nejnovějších spekulací se máme dočkat poměrně zajímavého skoku. Nový čip A20 Pro má být totiž nejen prvním procesorem Applu vyrobeným 2nm technologií, ale zároveň má nabídnout zhruba o 18 % vyšší výkon a až o 30 % lepší energetickou efektivitu oproti současné generaci. Vyplývá to alespoň z informací spolehlivého leakera Fixed Focus Digital. 

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Právě přechod na 2nm výrobní proces bude jednou z největších změn, kterou A20 Pro přinese. Apple v posledních letech postupně přešel ze 5nm na 3nm výrobu a nyní se chystá další významný krok. Menší výrobní proces umožňuje na stejnou plochu dostat více tranzistorů a současně může pomoci snížit spotřebu. Očekává se proto, že A20 Pro nebude pouze rychlejší, ale také efektivnější.  A právě energetická efektivita může být pro iPhone 18 Pro možná ještě zajímavější než samotný výkon. Pokud se totiž podaří dosáhnout zmiňovaného zlepšení o 30 %, Apple může část úspor využít pro delší výdrž baterie. To je ostatně jedna z oblastí, kde se má iPhone 18 Pro letos výrazně posunout.

iPhone 18 Pro maketa 1 iPhone 18 Pro maketa 1
iPhone 18 Pro maketa 2 iPhone 18 Pro maketa 2
iPhone 18 Pro maketa 4 iPhone 18 Pro maketa 4
iPhone 18 Pro maketa 3 iPhone 18 Pro maketa 3
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Zajímavé změny se mají odehrát také uvnitř samotného čipu. Podle dosavadních úniků Apple u A20 Pro používá nový způsob pouzdření označovaný jako Wafer-Level Multi-Chip Module, který umožňuje jinak pracovat s procesorem a operační pamětí. Právě tento přístup má pomoci zlepšit komunikaci mezi jednotlivými částmi systému a zároveň přinést určité výhody z hlediska chlazení. 

A20 Pro by se měl objevit v iPhonu 18 Pro a iPhonu 18 Pro Max, přičemž stejný čip se podle některých předchozích informací očekává také v prvním skládacím iPhonu. Ten má Apple představit společně s Pro modely letos v září. 

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Je přitom potřeba připomenout, že o výkonu A20 Pro zatím samozřejmě mluvíme pouze v rovině úniků a spekulací. Čísla 18 % vyššího výkonu a 30 % lepší efektivity proto není možné brát jako oficiální údaje Applu. Některé předchozí zprávy ostatně hovořily o zhruba 15% nárůstu výkonu při současném zlepšení efektivity kolem 30 %.  Pokud se ale nové informace alespoň přibližně potvrdí, bude mít iPhone 18 Pro opět pořádně zajímavý hardware. A protože Apple letos navíc chystá vůbec první 2nm čip ve svém smartphonu, může být právě A20 Pro jednou z nejdůležitějších změn celé nové generace.

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Zdroj
Diskuze
iPhone 18 Pro

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