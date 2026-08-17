Apple chystá obrovský skok ve výkonu iPhone 18 Pro. Nový A20 Pro má být nejen o 18 % rychlejší

Apple se u iPhonu 18 Pro chystá opět pořádně zapracovat na výkonu a podle nejnovějších spekulací se máme dočkat poměrně zajímavého skoku. Nový čip A20 Pro má být totiž nejen prvním procesorem Applu vyrobeným 2nm technologií, ale zároveň má nabídnout zhruba o 18 % vyšší výkon a až o 30 % lepší energetickou efektivitu oproti současné generaci. Vyplývá to alespoň z informací spolehlivého leakera Fixed Focus Digital.
Právě přechod na 2nm výrobní proces bude jednou z největších změn, kterou A20 Pro přinese. Apple v posledních letech postupně přešel ze 5nm na 3nm výrobu a nyní se chystá další významný krok. Menší výrobní proces umožňuje na stejnou plochu dostat více tranzistorů a současně může pomoci snížit spotřebu. Očekává se proto, že A20 Pro nebude pouze rychlejší, ale také efektivnější. A právě energetická efektivita může být pro iPhone 18 Pro možná ještě zajímavější než samotný výkon. Pokud se totiž podaří dosáhnout zmiňovaného zlepšení o 30 %, Apple může část úspor využít pro delší výdrž baterie. To je ostatně jedna z oblastí, kde se má iPhone 18 Pro letos výrazně posunout.
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Zajímavé změny se mají odehrát také uvnitř samotného čipu. Podle dosavadních úniků Apple u A20 Pro používá nový způsob pouzdření označovaný jako Wafer-Level Multi-Chip Module, který umožňuje jinak pracovat s procesorem a operační pamětí. Právě tento přístup má pomoci zlepšit komunikaci mezi jednotlivými částmi systému a zároveň přinést určité výhody z hlediska chlazení.
A20 Pro by se měl objevit v iPhonu 18 Pro a iPhonu 18 Pro Max, přičemž stejný čip se podle některých předchozích informací očekává také v prvním skládacím iPhonu. Ten má Apple představit společně s Pro modely letos v září.
Je přitom potřeba připomenout, že o výkonu A20 Pro zatím samozřejmě mluvíme pouze v rovině úniků a spekulací. Čísla 18 % vyššího výkonu a 30 % lepší efektivity proto není možné brát jako oficiální údaje Applu. Některé předchozí zprávy ostatně hovořily o zhruba 15% nárůstu výkonu při současném zlepšení efektivity kolem 30 %. Pokud se ale nové informace alespoň přibližně potvrdí, bude mít iPhone 18 Pro opět pořádně zajímavý hardware. A protože Apple letos navíc chystá vůbec první 2nm čip ve svém smartphonu, může být právě A20 Pro jednou z nejdůležitějších změn celé nové generace.
Vzhledem k tomu, že výkon ani současných iphonů málo kdo využije na maximum ( maximálně tak 5% majitelů, a to se musí snažit), tak navýšení výkonu je opravdu “jen” marketingové pozlátko na nové modely ve snaze zvýšit prodejnost, a že to napíšete nějaký leaker, který může mít smlouvu s applem, bych jako bernou minci taky nebral 😂.