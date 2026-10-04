DATART má parádní akci na velké televize! Montáž na zeď vás vyjde na 1 Kč

Komerční sdělení: Koupě velké televize s sebou nese jeden nepříjemný problém – dostat ji bezpečně domů a následně na zeď. DATART nyní obě starosti řeší zajímavou akcí, v rámci které k vybraným televizorům nabízí dopravu zdarma a jejich montáž na zeď za symbolickou 1 Kč. Akce platí online i na prodejnách až do 31. října 2026 nebo do odvolání.
Televizi přivezou a za korunu namontují
Princip akce je jednoduchý. Stačí si vybrat některou ze zapojených televizí, přidat k ní vhodný držák a při nákupu zvolit službu montáže televize na zeď. Po dokončení objednávky se vám ozve operátor DATARTu, se kterým si domluvíte termín instalace. Montáže probíhají standardně v pracovní dny od 8 do 18 hodin, přičemž termín doručení televize nemusí být stejný jako termín samotné instalace.
Akci lze využít také přímo na prodejně. Tam vám elektrospecialista pomůže s výběrem televize, držáku i dalšího příslušenství a následně s vámi domluví termín montáže. Televizi si pak můžete odvézt sami, nebo využít některou z nabízených možností dopravy.
V nabídce jsou i obří televize
Celá akce dává největší smysl u skutečně velkých televizorů. Zapojené modely totiž začínají na úhlopříčce 70″ a nabídka pokračuje přes 75″, 83″, 85″ či 98″ až k televizorům přesahujícím 115″. Vybírat lze například z modelů LG, Samsung, TCL nebo Hisense a zastoupené jsou OLED, QLED, Mini LED i klasické LED televizory.
Pokud tedy právě plánujete nákup velké televize a nechcete následně řešit její převoz a složitou instalaci na zeď, může být současná akce DATARTu zajímavou příležitostí. Dopravu máte u vybraných modelů zdarma a za samotnou montáž s držákem zaplatíte pouhou 1 Kč. Akce pokračuje do 31. října 2026 nebo do odvolání.