LEGO chystá další Piráty z Karibiku. V roce 2027 má dorazit legendární Bludný Holanďan

Fanoušci LEGO Pirátů z Karibiku se mají podle nového úniku na co těšit. Po loňském návratu série v podobě velké lodi Černá Perla kapitána Jacka Sparrowa má totiž LEGO údajně pokračovat další ikonickou lodí – Flying Dutchman, tedy Bludným Holanďanem kapitána Davyho Jonese.
Podle aktuálních informací má stavebnice dorazit v roce 2027. Zatím bohužel neznáme její číslo, počet dílků ani cenu, takže je potřeba brát celý únik s rezervou. Už samotná informace o tom, že LEGO konečně chystá Flying Dutchman, je ale pro fanoušky původní série poměrně velká věc. Právě tato loď totiž v původní LEGO Piráti z Karibiku sérii nikdy nedostala vlastní velkou stavebnici. LEGO sice v minulosti nabídlo například právě Černou perlu nebo další postavy z filmů, ale Létající Holanďan zůstal překvapivě stranou.
A pokud se novinka skutečně objeví v roce 2027, mohla by navázat na loňský úspěch ikonické Černé perly. Ta dorazila jako LEGO ICONS set s 2826 dílky a ukázal, že LEGO má s Piráty z Karibiku stále velké plány. Podle aktuálního úniku bychom navíc v dalších letech mohli dostat ještě více stavebnic z této filmové série. Teď už jen zbývá doufat, že LEGO opravdu nešetří na detailech a Flying Dutchman bude stejně působivý jako ve filmu. A samozřejmě bude hodně zajímavé sledovat, jaké minifigurky Davyho Jonese a jeho posádky LEGO nakonec přibalí.