Apple chystá něco opravdu velkého. Nové úniky ukazují, jak může vypadat iPhone budoucnosti

Apple sice ještě ani nepředstavil iPhone 18, ale pozornost leakerů už začíná pomalu mířit ještě dál. Známý leaker Majin Bu nyní zveřejnil nové CAD nákresy, které mají naznačovat možné designové směřování hned dvou velmi zajímavých iPhone. Jeden z nich má být jubilejním modelem k 20. výročí iPhone, druhým pak očekávaným iPhone Ultra. A pokud se na zveřejněné nákresy podíváme, Apple má evidentně v hlavě poměrně odvážné změny.
iPhone dostane výrazně odvážnější design
Majin Bu upozorňuje především na podobnost s tím, jakým směrem se vydal Samsung u svých skládacích telefonů Galaxy Z Fold. Nákresy totiž ukazují širší formát zařízení a konstrukci, která působí výrazně jinak než současné iPhone.
U jubilejního iPhone je navíc patrné velmi čisté tělo s minimem prvků na přední straně. Právě to zapadá do dlouhodobých spekulací o tom, že Apple chce pro 20. výročí iPhone připravit jeden z největších designových skoků od příchodu iPhone X.
Podle dosavadních úniků se mluví například o výrazně zakřiveném skleněném těle, displeji zasahujícím prakticky až k okrajům nebo o technologiích, které by mohly časem odstranit výřez a Dynamic Island. Apple by tak mohl vytvořit zařízení, které by na první pohled působilo jako skutečně nová generace iPhone, nikoliv jen další evoluce současného designu.
A právě tohle je za mě na celé věci nejzajímavější. Když se člověk podívá na současné iPhone, je poměrně snadné si představit, že Apple už nemá příliš mnoho možností, kam klasický design posouvat. Pokud tedy opravdu chystá něco podobného tomu, co ukazují tyto nákresy, mohl by být rok 2027 z pohledu iPhone opravdu zajímavý.
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iPhone Ultra může vypadat úplně jinak
Druhá část nákresů má podle Majin Bu ukazovat možný směr pro budoucí iPhone Ultra. Ten má být podle současných spekulací skládacím telefonem ve stylu knihy, přičemž Apple by se měl snažit nabídnout výrazně prémiovější konstrukci než současné konkurenční modely. Právě zde Majin Bu přirovnává design k Samsung Galaxy Z Fold 8 a jeho prodloužené variantě. Zveřejněné CAD nákresy samozřejmě nejsou potvrzením finálního vzhledu, ale minimálně ukazují, jakým směrem se může Apple při vývoji zařízení ubírat.
Zajímavé je navíc to, že kolem jubilejního iPhone panují v posledních týdnech poměrně rozporuplné informace. Zatímco dlouhodobé úniky hovoří o velmi ambiciózním celoskleněném designu, nedávno se objevila zpráva analytika Edison Leeho, podle kterého měl Apple tento projekt kvůli výrobním problémům dokonce zrušit. Majin Bu nyní do této skládačky přidává další dílek. Zatím rozhodně nevíme, zda se podobného iPhone skutečně dočkáme, ale pokud Apple opravdu připravuje velkou změnu k 20. výročí, přesně takhle nějak bych si ji představoval. Na finální podobu si však ještě počkáme a vzhledem k tomu, že jde o zařízení plánované až na rok 2027, se může jeho design ještě několikrát změnit.