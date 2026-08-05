Takto mají vedle sebe vypadat nové iPhone 20 Pro a 20 Pro Max. Rozdíl je větší, než se čekalo

Jen pár hodin poté, co se na internet dostaly informace o zvětšení displejů chystaných modelů iPhone 20 Pro a iPhone 20 Pro Max, se objevila první grafika ukazující, jak by mohly oba telefony vedle sebe vypadat. Tu zveřejnil známý leaker Majin Bu a jejím cílem je především znázornit rozdíl ve velikosti obou zařízení.
Podle nejnovějších informací by měl základní iPhone 20 Pro nabídnout displej s úhlopříčkou 6,4“, zatímco větší iPhone 20 Pro Max by měl narůst až na 7“. Právě tento rozdíl grafika názorně ukazuje. Je z ní patrné, že Pro Max by působil výrazně mohutnějším dojmem než základní model.
Ačkoliv nejde o oficiální materiál Apple ani o skutečné fotografie zařízení, vizualizace dobře ilustruje, jak velký skok by nové úhlopříčky znamenaly. Sedmipalcový iPhone by se totiž velikostí začal přibližovat menším tabletům a stal by se vůbec největším telefonem v historii Apple.
Je ale potřeba připomenout, že jde stále jen o spekulace. Informace o velikostech displejů pocházejí od leakera Digital Chat Station a Apple je nijak nepotvrdil. Do představení nové generace iPhonů navíc zbývá více než rok, takže se parametry mohou ještě změnit. Pokud se ale současné úniky potvrdí, čeká fanoušky nejen zcela nový design jubilejního iPhonu k 20. výročí, ale také největší displeje, jaké kdy Apple ve svých telefonech nabídl.