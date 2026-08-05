iPhone se příští rok opět zvětší

Přestože do představení letošních iPhonů zbývá ještě několik týdnů, internetem už kolují informace o jejich nástupcích. Nejnovější únik například naznačuje, že Apple příští rok zvětší displeje obou modelů řady Pro. A pokud se informace potvrdí, půjde o vůbec největší obrazovky, jaké kdy iPhone nabídl.
Podle známého leakera Digital Chat Station má základní iPhone Pro narůst z dnešních 6,3″ na přibližně 6,5“, zatímco větší model Pro Max se má dostat až na 7“. Nejde tedy o kosmetickou změnu, ale o největší zvětšení displejů za několik posledních generací. Jedním dechem se ale sluší dodat, že zvětšení displeje nemusí nutně znamenat výraznější zvětšení rozměrů. Ty se sice nejspíš mírně změní, avšak vzhledem k tomu, že se bude úhlopříčka velmi pravděpodobně zvětšovat i zúžováním rámečků kolem displeje na naprosté minimum, nárůst rozměrů může být ve výsledku docela zanedbatelný.
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Větší displej jako poznávací znak iPhone 20?
Větší displeje mají být součástí výraznější proměny jubilejního iPhonu, který Apple chystá k 20. výročí této produktové řady. Už dříve se přitom objevily informace, že firma připravuje zcela nový design s displejem téměř přes celou přední stranu, extrémně tenkými rámečky a ukrytím Face ID i přední kamery pod displej. Právě větší úhlopříčky by do této strategie dobře zapadaly.
Zajímavé je nicméně to, že ještě před několika týdny se objevily opačné informace, podle kterých měly velikosti displejů zůstat stejné jako u současných modelů. Nový únik, o který se postaral spolehlivý leaker Digital Chat Station, je tak s předchozími spekulacemi v rozporu. V tuto chvíli proto nelze s jistotou říct, která z informací se nakonec ukáže jako správná. V redakci by nás ale zvětšení displeje vůbec nepřekvapilo už jen proto, že k němu Apple po pár letech vždy přistupuje – tedy alespoň s přihlídnutím na předešlé roky.
Do představení iPhone 20 nicméně zbývá ještě více než rok, takže Apple může své plány ještě změnit. Pokud se ale nejnovější informace potvrdí, čeká fanoušky nejen nový design, ale také největší displeje v historii iPhonu. A co vy, uvítali byste zvětšení, nebo jste naopak s nynějšími rozměry naprosto spokojeni?