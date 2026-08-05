Apple se znovu postavil britské vládě. Odmítá vytvořit „zadní vrátka“ do iCloud

Apple pokračuje v jednom z nejdůležitějších právních sporů posledních let. Společnost podle informací deníku Financial Times podala už druhou právní žalobu proti britské vládě, která po ní požaduje přístup k šifrovaným datům uživatelů na iCloudu. Apple ale svůj postoj nemění – tvrdí, že žádná „zadní vrátka“ do jeho služeb nikdy nevytvoří.
Celý spor se točí kolem takzvaného Technical Capability Notice (TCN), tedy příkazu vydaného podle britského zákona Investigatory Powers Act. Ten může technologickým firmám nařídit, aby umožnily přístup k datům uživatelů při vyšetřování závažných trestných činů. Nejnovější požadavek se podle dostupných informací týká pouze britských uživatelů iCloudu, zatímco dřívější návrh měl zasahovat i uživatele mimo Spojené království.
Apple dlouhodobě argumentuje tím, že vytvoření podobného mechanismu by ohrozilo bezpečnost všech uživatelů. Podle společnosti totiž neexistuje způsob, jak vytvořit zadní vrátka pouze pro „ty správné“. Jakmile by jednou vznikla, mohla by se stát cílem hackerů nebo být zneužita i jinými státy. Firma proto opakovaně zdůrazňuje, že nikdy žádný backdoor nevytvořila a ani jej vytvořit nehodlá.
Nejde přitom o nový konflikt. Už loni Apple kvůli podobnému požadavku vypnul ve Velké Británii funkci Advanced Data Protection, která zajišťuje koncové šifrování záloh na iCloudu. Místo oslabení zabezpečení pro všechny uživatele se společnost rozhodla tuto funkci na britském trhu raději stáhnout.
Výsledek sporu může mít dalekosáhlé důsledky. Pokud by britské úřady uspěly, mohl by vzniknout precedent, kterým by se inspirovaly i další země. Právě proto je celý případ bedlivě sledován nejen technologickými firmami, ale také organizacemi hájícími soukromí uživatelů, které se v řízení postavily na stranu Apple.