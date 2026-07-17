Apple zdražil Apple Music. Cena rostla i u Apple One či iCloud+

Apple si na dnešní večer připravil pro předplatitele svých služeb Apple Music a Apple One nepříjemnou zprávu. Poté, co v posledních dnech upravil ceny AppleCare+ a nedávno zdražil iPady či Macy, totiž nyní přichází řada i na předplatné Apple Music a vybrané balíčky Apple One. Změny už vstoupily v platnost ve Spojených státech a dalších zemích včetně České republiky přičemž je velmi pravděpodobné, že se postupně promítnou i do dalších regionů.
Nově vyjde individuální tarif Apple Music na 11,99 dolaru měsíčně namísto dosavadních 10,99 dolaru. Výrazněji zdražuje také rodinný tarif, jehož cena se zvyšuje ze 16,99 na 19,99 dolaru měsíčně. Studenti si nově připlatí jeden dolar a místo 5,99 zaplatí 6,99 dolaru za měsíc. V České republice pak skočila cena následovně:
- Individuální tarif: Dříve 165 Kč měsíčně/ nově 185 Kč měsíčně
- Studentský tarif: Dříve 89 Kč měsíčně/ nově 99 Kč měsíčně
- Rodinný tarif: Dříve 259 Kč měsíčně/ nově 299 Kč měsíčně
Zdražuje i Apple One
Vyšší ceny se dotkly také balíčků Apple One. Rodinná varianta nově stojí 27,95 dolaru měsíčně místo dosavadních 25,95 dolaru a tarif Premier zdražil z 37,95 na 39,95 dolaru měsíčně. Základní individuální balíček zůstává beze změny na ceně 19,95 dolaru měsíčně. Poměrně zajímavé je nicméně to, že v Česku Apple One nezdražilo ani o korunu, tedy alespoň prozatím. Apple ale v minulosti podobné změny zpravidla rozšiřoval i na další trhy, takže nelze vyloučit, že si za Apple One brzy připlatí i čeští uživatelé – ostatně, stejně jako v případě Apple Music.
Apple zatím oficiálně nevysvětlil, proč ke zdražení přistoupil. Podle zahraničních médií však mohou hrát roli rostoucí licenční náklady i obecné zdražování provozu služeb. Jde navíc o další cenovou úpravu během krátké doby, když společnost nedávno zvýšila i ceny AppleCare+ pro některé produkty.
Někde zdražuje i iCloud+
Zdražování se navíc netýká jen Apple Music a Apple One. Apple současně zvýšil ceny iCloud+ v osmi zemích – konkrétně v Japonsku, Indonésii, na Filipínách, Novém Zélandu, Egyptě, Nigérii, Turecku a Vietnamu. Výše zdražení se liší podle jednotlivých trhů i zvoleného tarifu, ve většině případů se však pohybuje přibližně mezi 10 až 30 %. Například v Japonsku zdražil tarif s 50 GB úložiště z 150 na 180 jenů měsíčně, 200GB varianta z 450 na 550 jenů a 2TB tarif z 1 500 na 1 800 jenů. Podobné procentuální navýšení se promítlo i do dalších kapacit a ostatních dotčených zemí. České republiky ani většiny Evropy se změny zatím netýkají, nicméně jde o další důkaz, že Apple v poslední době napříč světem přehodnocuje ceny svých předplacených služeb.