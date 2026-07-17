Tyto reklamy v Apple Maps nikdy neuvidíte

Apple se připravuje na spuštění reklam v aplikaci Mapy, které se mají letos v létě objevit ve Spojených státech a Kanadě. Zároveň ale zveřejnil poměrně přísná pravidla, která určují, kdo v Mapách inzerovat smí a kdo naopak nedostane šanci. Oproti konkurenci v podobě Google Maps budou omezení výrazně přísnější a některé běžné kategorie reklam budou zcela zakázány.
Mezi zakázané reklamy patří například instalatéři, elektrikáři, zámečníci, pokrývači, deratizační služby nebo firmy zabývající se klimatizacemi a dalšími domácími opravami. Apple zakáže také reklamy na kryptoměnové bankomaty nebo služby poskytující kauce. Naopak reklamy související se zdravotnictvím bude posuzovat individuálně případ od případu. Podle všeho se tak Apple snaží zajistit, aby se v Mapách zobrazovaly především podniky s kamennými provozovnami, které mohou uživatelé skutečně navštívit.
Samozřejmostí budou i další omezení známá z reklamních pravidel Applu. Společnost nebude povolovat reklamy propagující zbraně, drogy, politické kampaně, klamavé služby ani produkty konkurující vlastním hardwarovým zařízením. Reklamy se budou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání a v sekci Doporučená místa, přičemž budou vždy jasně označeny štítkem „Reklama“. Apple zároveň zdůrazňuje, že údaje o poloze ani interakce s reklamami nebudou propojeny s Apple účtem uživatele ani sdíleny s třetími stranami.