Po Praze a Bratislavě chodí lidé se speciálními batohy pro sběr dat do Apple Maps. Jednoho potkal i známý influencer

Protože se Apple snaží úroveň svých mapových podkladů v rámci Apple Maps neustále zlepšovat, aktualizuje snímky pro Look Around (tedy obdobu Google Street View) prakticky každoročně, případně alespoň jednou za dva roky. Asi proto nikoho příliš nepřekvapí, že poté, co auta a lidé se speciálními batohy s kamerami a senzory mapovali Českou republiku či Slovensko v létě 2024, rozjel letos velkou mapovací akci znovu, o čemž jsme vás ostatně na jaře informovali. Tehdy se speciálními auty mapovaly prakticky všechny české a slovenské kraje od konce března do konce dubna. To nejzajímavější však probíhá nyní. Bratislavský kraj (SR) a Hlavní město Praha (ČR) totiž v současnosti prochází chodci se speciálním batohem na místech, která auta nejsou schopná zmapovat, díky čemuž se tak Look Around posune opět na další úroveň.
Pěší mapování jak v České republice, tak i na Slovensku probíhá od 22. června do 31. července s tím, že kolik chodců s batohem po Praze, Bratislavě a jejich okolí chodí není známé. Poměrně vtipné je však to, že na jednoho narazil v Bratislavě například influencer explo, jehož krátké video zachycující celé vybavení tohoto chodce si můžete prohlédnout na krátkém videu níže.
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Pokud vás zajímá, kde zrovna Apple sbírá data pro Apple Maps, můžete si tyto informace jednoduše zjistit na jeho oficiálních stránkách zde. Samozřejmě ale počítejte s tím, že zde naleznete jen poměrně široké časové okno a nikoliv přesné termíny pro daná místa. Jednak tím Apple své řidiče nedostává zbytečně pod tlak a jednak tím zamezí vtípkům, které by určitě někteří lidé rádi do mapových podkladů zanesli. I proto lze říci, že vidět auto sbírající data pro Apple Maps, potažmo pak chodce se speciálním batohem, je solidní štěstí.