Apple Maps v iOS 27 čeká obří vylepšení. Města budou vypadat jako skutečn

Apple na WWDC 2026 představil jednu z méně nápadných, ale potenciálně velmi působivých novinek v iOS 27. Aplikace Apple Maps totiž dostává výrazně vylepšený režim Flyover, který má nabídnout dosud nejrealističtější pohled na města z ptačí perspektivy. Zatímco většina pozornosti směřovala na Apple Intelligence a novou generaci Siri, Apple mezi řečí oznámil, že Flyover začne využívat zcela novou generaci leteckých snímků kombinovaných s modely Visual Intelligence. Výsledkem mají být výrazně detailnější 3D modely měst, budov i přírodních prvků.
Stromy, sklo i architektonické detaily
Podle Applu budou nové mapové podklady schopné zobrazovat mnohem jemnější detaily než doposud. Firma během prezentace uvedla, že uživatelé uvidí například přesnější tvary jednotlivých stromů nebo realističtější odrazy světla na skleněných fasádách mrakodrapů. Vylepšení se má týkat také architektonických prvků budov a celkového vykreslování městské krajiny. Jinými slovy, Apple se snaží posunout Flyover blíže k digitálním dvojčatům skutečných měst. Nejde tedy jen o hezčí obrázky v mapách, ale o výrazně přesnější digitální rekonstrukci prostoru, kterou může Apple v budoucnu využít i v dalších službách.
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Funkce, která je s Apple Maps od začátku
Flyover patří mezi nejstarší a zároveň nejcharakterističtější funkce Apple Maps. Uživatelům umožňuje prohlížet si vybraná města ve 3D, a to včetně detailně zpracovaných památek, silnic, parků, budov, stromů a dalších prvků. Apple tuto funkci postupně rozšířil do stovek měst a lokalit po celém světě. Základem Flyoveru jsou letecké snímky pořízené z letadel, ze kterých následně vznikají trojrozměrné modely měst. Právě kvalita těchto modelů se má v iOS 27 výrazně zvýšit díky propojení klasických leteckých fotografií s modely vizuální inteligence.
Má to ale jeden háček
Přestože Apple novinku ukázal během úvodní keynote WWDC 2026, první beta verze iOS 27 zatím podle dostupných informací vylepšený Flyover neobsahuje. Nové vizuální podklady se tedy zřejmě neaktivovaly hned s prvním vydáním systému pro vývojáře. To může znamenat, že Apple funkci zpřístupní až v některé z dalších beta verzí, případně ji bude zapínat postupně podle regionů. U mapových novinek by to nebylo nic neobvyklého. Apple v minulosti podobně postupoval například u detailnějšího zobrazení měst nebo funkce Look Around.
Apple Maps se mění víc, než se zdá
Ačkoliv se může na první pohled zdát, že jde pouze o kosmetické vylepšení, ve skutečnosti Apple pokračuje v dlouhodobé snaze udělat z Apple Maps výrazně pokročilejší mapovou platformu. Firma už roky investuje do vlastních mapových podkladů, detailnějšího zobrazení měst a funkcí, které mají její mapy odlišit od konkurence. Nový Flyover je dalším krokem tímto směrem. Pokud Apple splní to, co na WWDC 2026 slíbil, mohou se uživatelé těšit na výrazně realističtější pohled na města než kdykoliv dříve. A přestože nejde o funkci, která by změnila způsob navigace ze dne na den, vizuálně může patřit mezi nejpůsobivější novinky celého iOS 27. Pokud chcete vidět, jak tato novinka vypadá již dnes, bude se vám hodit jak nainstalovat iOS 27.