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Veřejná beta iOS 27 má vyjít už tento týden! Jak se na ní připravit a má vůbec smysl instalovat?

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Pokud jste se těšili, až si nové operační systémy Applu vyzkoušíte ještě před jejich podzimním vydáním, čekání se chýlí ke konci. Podle dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg totiž Apple plánuje uvolnit první veřejné bety iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 i dalších systémů už během tohoto týdne. Pokud tedy chcete být mezi prvními, kteří novinky otestují, vyplatí se být připraveni.

Až doposud byly nové systémy dostupné výhradně registrovaným vývojářům, veřejná beta ale otevře dveře prakticky všem zájemcům. Stačí splnit několik jednoduchých kroků a jakmile Apple vydání spustí, budete moci aktualizaci nainstalovat během několika minut.

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První veřejná beta může dorazit každým dnem

Apple už při červnové konferenci WWDC avizoval, že veřejné bety nových systémů zpřístupní během července. Minulé pondělí navíc vydal třetí vývojářskou betu iOS 27, která je podle očekávání velmi blízko podobě první veřejné verze. Není proto překvapením, že právě tento týden se o jejím vydání mluví nejčastěji.

V loňském roce dorazila první veřejná beta až 24. července, v předchozích letech však Apple veřejné testování zpravidla spouštěl už během druhého nebo třetího červencového týdne. Letos tak vše nasvědčuje tomu, že se zájemci dostanou k novinkám o něco dříve.

Jak se do veřejného testování přihlásit

Pokud jste se programu veřejných bet zatím nikdy nezúčastnili, registrace zabere jen několik minut.

  1. Zaregistrujte se zdarma do programu Apple Beta Software Program a přihlaste se stejným Apple účtem, který používáte na svém iPhonu.
  2. Na telefonu otevřete NastaveníObecnéAktualizace softwaruAktualizace betaverzí a vyberte možnost iOS 27 Public Beta.
  3. Jakmile Apple veřejnou betu oficiálně zpřístupní, objeví se zde možnost její instalace.
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Před instalací si zazálohujte data

Přestože veřejné bety bývají podstatně odladěnější než první vývojářské verze, stále jde o testovací software. Může se proto stát, že narazíte na chyby, vyšší spotřebu baterie, nekompatibilitu některých aplikací nebo občasné výpadky funkcí. Pokud je pro vás iPhone hlavním pracovním nástrojem a nechcete riskovat žádné komplikace, může být rozumnější počkat až na finální verzi systému.

Ještě před samotnou instalací rozhodně doporučujeme vytvořit kompletní zálohu zařízení. Pokud byste se totiž později rozhodli vrátit ke stabilnímu iOS 26, bez aktuální zálohy byste mohli přijít o svá data. Na druhou stranu není důvod k přehnaným obavám. Veřejné bety vycházejí z vývojářských verzí, které jsou zpravidla jen o jednu či dvě vydání napřed. A protože dosavadní vývojářské bety iOS 27 působí velmi stabilně, riziko vážnějších problémů je podle dosavadních zkušeností poměrně nízké.

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iOS 27 přináší řadu změn napříč systémem. Apple dále rozvíjí designový jazyk Liquid Glass, rozšiřuje možnosti Apple Intelligence, upravil podobu Siri AI a přidal novinky do aplikací Fotky, Safari i Zkratky. Současně zapracoval také na výkonu a celkové efektivitě systému. Je však třeba počítat s tím, že část funkcí bude dostupná pouze na novějších iPhonech a některé AI novinky navíc zůstávají mimo Evropskou unii. Právě proto se nabízí otázka, zda bude přechod z iOS 26 na iOS 27 pro uživatele v EU natolik přínosný, protože největší novinky zatím zůstávají v našem regionu poměrně omezené.

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Zdroj
Diskuze
iOS 27

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