Nový vzhled Safari na iPhone jsem nenáviděla. Toto nastavení mi jej však pomohlo vrátit zpět do staré podoby

S novějšími verzemi iOS Apple výrazně proměnil vzhled Safari. Prohlížeč dostal modernější design, průhledné prvky a kompaktnější ovládání, které uvolňuje více prostoru pro samotné webové stránky. Ne každému ale nové rozložení vyhovuje. Pokud patříte mezi uživatele, kteří dávají přednost klasickému ovládání, potěší vás, že Apple stále umožňuje vrátit Safari do známější podoby.
Méně tlačítek, více gest
Novější Safari sází na minimalistický přístup. Řada funkcí se přesunula pod nabídku se třemi tečkami a spodní lišta zabírá méně místa než dříve. Výsledkem je čistší vzhled, který ponechává více prostoru pro obsah webových stránek. Současně ale Apple více spoléhá na gesta. Například přejetím prstu nahoru ze spodní lišty zobrazíte přehled otevřených panelů, přejetím doleva vytvoříte novou kartu a přejetím doprava se přepnete na předchozí otevřenou stránku. Podržením adresního řádku pak vyvoláte nabídku pro kopírování nebo sdílení odkazu. Pro mnoho uživatelů jde o rychlejší způsob ovládání, jiní ale dávají přednost klasickým tlačítkům.
Jak změnit rozložení
Pokud vám nové ovládání nevyhovuje, můžete si během několika sekund vrátit tradičnější vzhled Safari.
- Stačí otevřít Nastavení, přejít do nabídky Safari a v části Panely vybrat, zda chcete mít adresní řádek Dole, nebo Nahoře.
Změna se projeví okamžitě a není potřeba restartovat telefon ani prohlížeč.
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Co je praktičtější?
Ani jedna z možností není vyloženě lepší. Kompaktní rozhraní nabízí více prostoru pro obsah a lépe odpovídá současnému designovému stylu Applu. Klasické rozložení zase zpřístupňuje ovládací prvky přehledněji a bez nutnosti používat gesta.
Právě možnost volby je jednou z věcí, kterou Apple v Safari zachoval. Pokud si tedy na nový vzhled stále nemůžete zvyknout, nemusíte se trápit. Stačí několik klepnutí v nastavení a Safari se vrátí k ovládání, které vám bude vyhovovat více.