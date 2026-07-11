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Z těchto záběrů doslova mrazí. Netflix vydal strhující hity, které vás přibijí do sedaček

Seriál
J. VajdákJan Vajdák
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I tento týden byl v podání Netflixu zajímavý. Pojďme se na novinky podívat.

Už není co ztratit

Jada obětovala pro mateřství všechno. Takže když její malý syn onemocní, rozhodne se pro něj najít dárce, ať už by ji to stálo cokoli.

Miguel Ángel Blanco: 48 hodin, které otřásly Španělskem

Dokument o tom, jak se po únosu Miguela Ángela Blanca v roce 1997 postavili vyděšení obyvatelé Španělska společně na odpor proti teroristům z organizace ETA.

Costa Concordia: Katastrofa na vlnách

Působivý dokument, který prostřednictvím dosud nezveřejněných záznamů a výpovědí očitých svědků mapuje katastrofální ztroskotání luxusní výletní lodi z roku 2012.

Eso

Věhlasná právník musí obhajovat pravděpodobného pachatele zločinu, aby zachránil milovanou osobu. Přitom ho ale trápí výčitky svědomí.

 

Zdroj
Diskuze
Netflix

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