Apple začne vyplácet odškodné majitelům iPhonů

Pokud jste si v minulých měsících pořídili nový iPhone kvůli slibovaným AI funkcím Siri, možná pro vás máme dobrou zprávu. Apple totiž v květnu souhlasil s urovnáním hromadné žaloby kvůli odloženému uvedení nové Siri AI a nyní se objevily další informace o tom, kdy by se mohli první oprávnění uživatelé dočkat finanční kompenzace.
Podle aktuálních informací americký soud tento týden projednal předběžné schválení dohody mezi Applem a žalobci. Samotné schválení ale zatím nepadlo, takže celý proces ještě nějakou dobu potrvá. Pokud soud dohodu odsouhlasí, bude následovat období pro podávání žádostí, případné námitky a teprve poté může dojít k samotnému vyplácení peněz. Jinými slovy, na kompenzace si budou muset uživatelé ještě několik měsíců počkat.
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Apple se v rámci dohody zavázal vyplatit celkem 250 milionů dolarů. Nárok na odškodnění budou mít zákazníci ve Spojených státech, kteří si v určeném období pořídili zařízení podporující Apple Intelligence poté, co Apple propagoval pokročilé AI funkce Siri, jejichž uvedení následně odložil. Výše kompenzace může podle dosavadních informací dosáhnout až 95 dolarů na osobu, konečná částka ale bude záviset na počtu schválených žádostí.
Celá kauza se rozjela poté, co Apple při představení iPhonů 16 a Apple Intelligence lákal na výrazně chytřejší Siri schopnou pracovat s osobním kontextem, aplikacemi i obsahem na zařízení. Krátce před plánovaným spuštěním ale firma oznámila, že vývoj těchto funkcí potřebuje více času, což vedlo k žalobě kvůli údajnému klamavému marketingu. Od letošního WWDC už Apple novou Siri AI znovu ukazuje vývojářům a postupně ji zpřístupňuje v betaverzích iOS 27. Škoda jen, že se žaloba týká pouze uživatelů z USA. Na AI funkce se totiž určitě těšil celý svět a mnozí si telefony kupovaly právě s vidinou jeho využití.