Ostře sledovaný skandál AirPods Max má nečekané rozuzlení. Apple slaví velké vítězství u soudu

Už několik let se mezi majiteli AirPods Max pravidelně objevují stížnosti na kondenzaci uvnitř mušlí sluchátek. Někteří uživatelé tvrdí, že právě nahromaděná vlhkost vedla ke zhoršení kvality zvuku, problémům s aktivním potlačením hluku nebo dokonce k úplnému selhání sluchátek. Letos se proto Apple ocitl před soudem kvůli hromadné žalobě, která firmu obviňuje z toho, že o údajném konstrukčním problému věděla, ale zákazníky na něj neupozornila. Nyní ale přišel první významný zvrat. Soud totiž většinu nároků obsažených v žalobě zamítl. Neznamená to však, že by celá kauza definitivně skončila. Soudkyně sice dala Applu za pravdu u většiny bodů žaloby, zároveň ale žalobcům umožnila některé z nich přepracovat a znovu podat. Jinými slovy, Apple zatím získal důležité procesní vítězství, nikoliv definitivní výhru.
Samotná kondenzace ještě podle soudu nestačí
Jedním z hlavních důvodů zamítnutí bylo to, že žalobci podle soudu dostatečně neprokázali souvislost mezi vznikající kondenzací a konkrétními poruchami sluchátek. Nestačí tedy tvrdit, že se uvnitř mušlí objevuje vlhkost, ale je potřeba doložit, že právě ta byla příčinou následných problémů a že Apple o této skutečnosti věděl už při uvedení produktu na trh. Právě to se zatím žalobcům nepodařilo.
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Celá kauza přitom nevznikla z ničeho. O kondenzaci uvnitř AirPods Max se začalo mluvit prakticky krátce po jejich uvedení na trh na konci roku 2020. Na diskusních fórech Applu i dalších komunitních webech se objevily stovky příspěvků uživatelů, kteří po delším používání nacházeli uvnitř mušlí drobné kapky vody. Zatímco řada majitelů nikdy žádné potíže nezaznamenala, jiní tvrdili, že právě od té chvíle začaly jejich AirPods Max vykazovat nejrůznější závady.
Ačkoliv Apple nyní získal důležitou výhodu, debata kolem konstrukce AirPods Max tím rozhodně nekončí. Kritici dlouhodobě poukazují na kombinaci hliníkových mušlí a rozdílu mezi jejich teplotou a teplotou lidského těla, která může za určitých podmínek ke vzniku kondenzace přispívat. Apple se k údajnému konstrukčnímu problému nikdy veřejně nevyjádřil a žádný servisní program, podobný tomu například u prvních AirPods Pro, dosud nespustil. Pro současné majitele AirPods Max se tak v praxi zatím nic nemění. Sluchátka zůstávají v prodeji a soudní spor pokračuje dál, byť v podstatně užším rozsahu než na začátku. Teprve další vývoj ukáže, zda žalobci přijdou s dostatečně silnými argumenty, nebo zda Apple celou kauzu ustojí bez větších následků. Jedno je ale jisté už teď – téma kondenzace uvnitř AirPods Max se ani po letech nepodařilo definitivně uzavřít.