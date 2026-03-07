Zavřít reklamu

Na co se podívat na Netflixu tento týden?

Seriál
Jan Vajdák
0
< >

I v tomto víkendu Netflix odhalil několik zajímavých novinek. Ačkoli jich mnoho nebylo, je se na co těšit.

Válečné monstrum

Americký sci-fi thriller. Cvičení elitního týmu se v poslední fázi náboru do armádních jednotek Rangers změní v boj o život s něčím, co si nikdo neuměl ani představit. Film vznikl pod taktovkou Patricka Hughese, kterého mám spojeného s výborným filmem Zabiják & bodyguard.

Vladimir

Profesorka angličtiny se zblázní do nového sympatického kolegy a pořádně si tak zkomplikuje už tak pošramocený vztah s manželem i kariéru. Osmidílný komediální seriál.

Dva neznámí v parku

Komediální film. Na lavičce v parku se nečekaně spřátelí bývalý militantní komunista a muž, který si zakládá na toleranci. S humorem pak jeden druhému povypráví svůj životní příběh.

Kamarád, vrah

Třídílný dokumentární seriál. Tenhle dokument přibližuje vzpomínky tří kamarádů na sérii zločinů, která navždycky poznamenala jejich životy a otřásla poklidným koutem dánského venkova.

Řeč ulice 3

Závěrečná kapitola trilogie, ve které bratři Traoréovi sklízí, co zaseli. Dostanou přitom ale poslední šanci vykročit v životě novým směrem. Kriminální film.

Zdroj
Diskuze

Čtěte dále

Seriál To nejlepší z Netflixu
Více z rubriky Seriály

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.