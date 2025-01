Tři žhavé novinky, které Netflix přidal v tomto týdnu

I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých pořadů. Ačkoli jich nebylo tolik jako obvykle, jde o očekávané pořady, které se mají řadit mezi to lepší, co Netflix v tomto roce vydá. Ovšem to ovlivní zejména uživatelé. Pojďme se podívat na tri pecky, které Netflix odhalil v uplynulém pracovním týdnu.

Noční agent (série 2)

Komu se líbila první série, ten s nadšením přivítal pokračování tohoto populárního akčního seriálu. Ostražitý agent FBI je nasazený na nouzovou linku v Bílém domě. Když přijme hovor, který odhalí spiknutí přímo v sídle prezidenta, převrátí se mu život vzhůru nohama. Příběh pokračuje v dalších 10 epizodách. Uvidíme, zda dorazí i série třetí. Vše závisí na úspěchu u diváků.