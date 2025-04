To nejlepší, co Netflix přidal za poslední dobu

Netflix chrlí své novinky s železnou pravidelností. Každý týden tedy naleznete skutečně slušné množství pořadů. Pojďme se podívat, co bylo přidáno v posledních 14 dnech.

Desetidílný seriál. Texaského rančera to po smrti milované manželky táhne k její nejlepší kamarádce. Do cesty se mu ale postaví soupeř, který ho může připravit úplně o všechno.

Skutečný příběh podivnější než fikce. Vyprávějí ho zloději, kteří se pokusili ukrást vzácný drahokam, a policisté, co jim byli v patách.

Za oponou Stranger Things: První stín

Nahlédněte s herci i štábem do zákulisí oceněného představení „Stranger Things: The First Shadow“, které dál rozvíjí příběhy obyvatel městečka Hawkins. Dokumentární film.