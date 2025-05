Šéf Google s předstihem odhalil další novinku z iOS 19!

Je tomu skoro až k nevíře, ale od představení iOS 19 nás dělí už jen něco málo přes jeden měsíc. Je proto jasné, že úniků informací, které tento očekávaný systém odhalují, je čím dál tím víc. Přesto však dokáže občas překvapit, odkud tyto informace dokáží prosáknout. O jeden z dost zajímavých úniků se totiž nyní postaral sám šéf Google Sundar Pichai, dle kterého Apple plánuje rozšířit svou Apple Intelligence o další AI modely třetích stran.

Pichai „propálil“ informace o chystaném vylepšení AI o další jazykové modely během během soudního řízení ohledně antimonopolní žaloby Googlu, kde vystoupil se svou výpovědí. Před soudem řekl konkrétně to, že doufá ve spolupráci mezi Googlem a Applem na integraci modelu Gemini do Apple Intelligence Mnohem zajímavější však byl jeho dodatek. Pichai se totiž nechal slyšet, že mu sám Tim Cook řekl, že do iOS 19 dorazí více AI modelů od různých partnerů.

Ačkoliv není jasné, jaké konkrétní modely Apple plánuje integrovat, zdá se, že se Apple chystá na mnohem otevřenější přístup k AI než doposud. Není se však ve výsledku čemu divit. Pokud totiž nechce zůstat kvůli vlastním řešením pozadu, musí dát uživatelům možnost využívat různé modely podle situace, potřeby nebo osobních preferencí. Nechme se však raději překvapit, co nakonec iOS 19 přinese.