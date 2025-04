iOS 19 zpříjemní používání velkých iPhonů!

Apple se dost možná chystá dát skrze iOS 19 jasně najevo, že doba malých iPhonů. Podle informací, které zveřejnil leaker Jon Prosser, totiž dojde k přesunu vyhledávacího pole ve většině aplikací na spodní část obrazovky. Tento krok má výrazně zlepšit komfort při používání větších iPhonů, jako je například iPhone 16 Pro.

Mohlo by vás zajímat iOS 19 se blíží a vypadat by mohl klidně přesně takto! Ostatní články Jan Vajdák 16. 4. 2025

V současnosti je vyhledávání umístěno v horní části většiny nativních aplikace, což může být u větších modelů nepohodlné, a pro dosažení na vyhledávací pole je nutné často použít obě ruce. iOS 19 by měl tento problém vyřešit, a to tak, že pole pro vyhledávání bude umístěno přímo na spodní části obrazovky, tedy na místě, kam uživatelé přirozeně sahají palcem.

Tato změna se má týkat i aplikací s dolními záložkami, jako je například Hudba nebo App Store, ale i těch, které záložky nemají, jako Zprávy. Tato změna by měla výrazně usnadnit používání aplikací, zejména u modelů s většími obrazovkami. Je to první velká změna v designu iOS od doby, kdy začaly růst obrazovky iPhonů. Pokud se potvrdí, mohlo by to znamenat konečně zlepšení ergonomie pro uživatele s většími zařízeními. Na novinky v iOS 19 si však budeme muset počkat až do WWDC, které se koná již za pár týdnů.